Apple e Accenture svilupperanno assieme soluzioni iOS

Trasformare il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti attraverso innovative soluzioni iOS di fascia enterprise. Questo l’obiettivo della nuova partnership che vede come protagoniste Apple e Accenture. L’intesa vuole permettere di sfruttare appieno le caratteristiche di iOS e le competenze di Accenture per aiutare le imprese a identificare nuove opportunità commerciali, aumentare la produttività, migliore l’esperienza dei clienti e ridurre i costi.

Più in dettaglio, Accenture creerà una divisione dedicata a iOS all’interno di alcuni Accenture Digital Studios nel mondo, dove gli esperti Apple affiancheranno i team dell’azienda. Insieme, svilupperanno una serie di strumenti e servizi per aiutare le aziende a trasformare il modo di rapportarsi ai loro clienti usando iPhone e iPad. Fra gli esperti che lavoreranno al progetto ci saranno visual designer, UX designer, programmatori, data architect, scienziati e progettisti hardware e software.

Il nuovo ecosistema di servizi che prenderà vita permetterà alle aziende di integrare più facilmente la piattaforma iOS nei sistemi di back-end, grazie sia all’esperienza di Accenture sia ai vantaggi offerti da iOS creati da Apple con partner come SAP e Cisco.

Un importante ruolo lo svolgeranno i servizi di Internet-of-Things (IoT) che forniranno nuovi strumenti, modelli e codice predefinito per aiutare i clienti a sfruttare meglio i dati delle piattaforme IoT nelle loro app iOS. Dal canto loro, i servizi di migrazione aiuteranno i clienti a trasferire in modo facile e veloce dati e applicazioni legacy esistenti nelle più moderne app iOS.

Maggiori informazioni sulla nuova partnership fra Apple e Accenture si possono trovare sui siti delle due aziende, www.apple.com/business/partners/ e accenture.com/apple.