5G in Italia, Tim ed Ericsson coinvolgono le startup

Il programma 5G for Italy di TIM ed Ericsson si rafforza nel 2018 con il coinvolgimento di nuovi player e startup italiane.

Ai 12 partner industriali e istituzionali che hanno già aderito al programma (Ansaldo Energia, Arthur D. Little, Cisco, Comau, Istituto Superiore S. Anna di Pisa, Politecnico di Torino, Porto di Livorno/CNIT, Seikey, SAP, Zucchetti CS oltre a TIM ed Ericsson), si affiancheranno le startup italiane selezionate attraverso i programmi di Open Innovation TIM WCAP e il Programma EGO di Ericsson, con la competition 5G Pioneers lanciata nel 2017.

Leggi tutti gli articoli di 01net sul 5G

Nell’ambito del programma 5G for Italy, sono stati già realizzati nel corso del 2017 dei progetti pilota nel campo del Cloud Robotics & Automation, per la gestione remota delle linee di produzione con connettività wireless, della Smart Agriculture, con l’impiego di un robot agricolo che gestisce in maniera autonoma le attività outdoor (come la pulizia dei filari) di una vigna connessa, dello Smart Logistic con la gestione dei processi di scarico e carico merci in ambito portuale e del monitoraggio del territorio con l’utilizzo di droni.

L’iniziativa intende esplorare nel corso dell’anno ulteriori ambiti applicativi attraverso l’avvio di progetti di sperimentazione, che riguarderanno in particolare i settori delle connected car e i servizi ultrabroadband applicati all’automotive, la sanità digitale per la gestione e il tele-monitoraggio dei parametri sanitari dei pazienti, i servizi di banda ultralarga mobile avanzata con fruizione real-time di video immersivi ad alta qualità in occasione di grandi eventi quali partite di calcio e concerti.

Un’ulteriore novità per il 2018 è l’allargamento dell’ecosistema 5G for Italy, che avverrà anche coinvolgendo startup e PMI con soluzioni digitali particolarmente innovative.

Per raggiungere questo obiettivo TIM ha già identificato alcune startup e prosegue lo scouting ad hoc focalizzato sulle soluzioni 5G avvalendosi del programma TIM WCAP, l’hub di open innovation che ha come mission selezionare e supportare lo sviluppo di startup e PMI con soluzioni digitali in linea con la business strategy aziendale.

Ericsson coinvolgerà le startup selezionate attraverso la competition 5G Pioneers, lanciata già nel 2017, per sviluppare casi d’utilizzo abilitati dal 5G e dimostrarne i benefici da un punto di vista tecnologico, di crescita industriale e di sostenibilità.

Con questa iniziativa TImprosegue il suo impegno nella ricerca e nella sperimentazione dello sviluppo della tecnologia 5G. L’azienda infatti ha già avviato il progetto 5G a Torino, a Bari e Matera e nella Repubblica di San Marino con l’obiettivo di dare impulso alla realizzazione di una nuova rete mobile per offrire servizi di nuova generazione ai clienti, ai cittadini, alle aziende e alle istituzioni.