Zyxel: trends e obiettivi 2025

Zyxel Networks annuncia le tendenze chiave che guideranno il settore networking nel 2025, con un focus sull’intelligenza artificiale, il WiFi 7 e la crescente integrazione della sicurezza nelle reti. In parallelo, conferma il consolidamento del proprio fatturato grazie anche alla costante collaborazione con i partner. Una sinergia rafforzata anche dal nuovo Partner Program, progettato per favorire la crescita e valorizzare il ruolo degli specialisti del cloud networking in un mercato in continua evoluzione.

Zyxel, trend globali e innovazione

Secondo Zyxel Networks, nel 2025 l’intelligenza artificiale e il machine learning avranno un impatto sempre più significativo nell’ottimizzazione delle prestazioni, nell’aumento della sicurezza e nella gestione efficiente delle reti. “Zyxel Networks sfrutta da tempo l’intelligenza artificiale per potenziare l’autodiagnosi e l’auto-recovery dei suoi prodotti, migliorando sicurezza ed efficienza”, afferma Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Networks Italia & Iberia. “Analizza i dati raccolti dai dispositivi installati e li integra nella ricerca e sviluppo, concentrando gli sforzi sulle aree a maggiore impatto. Questo approccio permette di ottimizzare la protezione della rete e di semplificare la diagnosi e la risoluzione dei problemi, rendendole più rapide ed efficaci.”

Il WiFi 7, che si affermerà come nuovo standard dominante, offrendo maggiore larghezza di banda, minore latenza e una protezione a lungo termine degli investimenti IT, imprimerà anche un’accelerazione degli switch multi-gig. Zyxel Networks prevede di lanciare il suo primo switch in grado di fornire 25G sulle porte di rete e fino a 100G sull’uplink nel 2025.

“L’intelligenza artificiale sarà il tema centrale del 2025, ma il vero focus sarà sulla crescente necessità di larghezza di banda, sulla protezione delle infrastrutture di rete e sulla gestione efficiente delle risorse IT”, aggiunge Rosano. Questi sviluppi, infatti, alimenteranno la crescita dei servizi gestiti, così come l’adozione della piattaforma di gestione cloud Nebula di Zyxel Networks che consente agli amministratori e agli MSP di configurare, monitorare e gestire in remoto i dispositivi Zyxel Networks, rappresentando una componente fondamentale della crescita dell’azienda. Nel 2024, Nebula è stata l’area di business che ha registrato la crescita maggiore in termini di sviluppo e adozione, e si prevede un ulteriore incremento nel 2025.

Partner al centro: dal nuovo Programma di Canale alle opportunità di mercato

“Il nuovo Partner Program 2025, appena lanciato, si inserisce perfettamente in questo contesto di sviluppo”, continua Rosano. “Il programma rafforza il ruolo centrale di Nebula nella strategia di canale di Zyxel Networks, confermando la nostra visione sul cloud networking, con particolare attenzione allo sviluppo dei partner verso la concezione di MSP.” Con Nebula, infatti, i partner che gestiscono un numero maggiore di dispositivi ottengono vantaggi significativi, come accesso a strumenti avanzati, supporto dedicato e opportunità di formazione gratuita.

Zyxel Networks Italia ha già dimostrato il suo impegno nel supportare i rivenditori IT nella comprensione e nell’implementazione della normativa NIS2. A dicembre 2024 si è tenuto un evento a Modena dedicato a questo tema, dal titolo “L’Era della NIS2. Strategie per una Supply Chain Sicura: Come Supportare le PMI nell’Applicazione delle Nuove Regole“. L’iniziativa ha offerto un’analisi approfondita della normativa, evidenziando il ruolo essenziale delle PMI nella gestione del rischio e nella protezione della supply chain digitale. Una seconda tappa dell’evento è prevista a Roma il 19 marzo 2025, continuando l’impegno di Zyxel Networks nel fornire strumenti pratici e soluzioni concrete ai propri partner.

Zyxel Networks Italia, nell’ambito del suo impegno per la cybersecurity, non si limita a supportare le PMI e i rivenditori IT nell’adeguamento alla normativa NIS2, ma sta sviluppando un progetto dedicato a coinvolgere e sensibilizzare anche le micro imprese, cuore del tessuto imprenditoriale italiano. Pur non essendo direttamente soggette alla NIS2, queste realtà affrontano sfide cruciali in termini di protezione dei dati e conformità al GDPR. L’obiettivo di Zyxel è promuovere una cultura della sicurezza digitale, offrendo soluzioni di rete sicure, semplici da gestire e accessibili, insieme a strumenti di protezione avanzati e supporto dedicato per rafforzare la resilienza informatica delle micro imprese italiane.

Nel settore Education, Zyxel Networks continua a impegnarsi sul progetto Cybersecurity Labs, laboratori didattici progettati per offrire agli istituti tecnici e professionali strumenti avanzati per la formazione sulla sicurezza informatica. Questi laboratori forniscono agli studenti un ambiente pratico per acquisire competenze fondamentali in cybersecurity, networking e protezione delle infrastrutture digitali. Grazie alla possibilità di accedere a piattaforme cloud per la gestione della rete e a contenuti on-demand per la formazione e la certificazione degli studenti, Zyxel Networks supporta le scuole nella creazione di percorsi formativi allineati alle esigenze del mercato IT, in linea con gli investimenti previsti dal piano “Scuola 4.0”. L’azienda resta pronta a cogliere nuove opportunità per accelerare la digitalizzazione del settore scolastico, mettendo a disposizione tecnologie di rete innovative per la creazione di ambienti di apprendimento sempre più sicuri ed efficienti.

“La conformità alla NIS2 e le esigenze di digitalizzazione delle scuole italiane sono due ambiti in cui i nostri partner possono trovare nuove occasioni di sviluppo. Il nostro obiettivo è fornire loro le soluzioni e il supporto necessari per cogliere queste opportunità”, conclude Rosano”.

Con un’offerta sempre più orientata alla sicurezza, alla scalabilità e alla gestione semplificata della rete, Zyxel Networks conferma il proprio impegno a innovare e a supportare i propri partner e clienti nell’affrontare le sfide del futuro.