Zyxel presenta la nuova piattaforma ZyMosaic On Demand

Zyxel lancia la piattaforma ZyMosaic OnDemand, per facilitare la formazione dei propri Partner. Una formazione più flessibile ed accessibile perché sarà l’utente a gestirla nei modi e nei tempi più consoni alle proprie esigenze.

Corsi e webinar, oggi come ieri, sono indispensabili per tenersi aggiornati e per poter offrire una consulenza sempre più capace e in grado di affrontare le sfide dei mercati.

Non sempre è però facile seguire un percorso di formazione causa la frenesia che contraddistingue il lavoro oggi, gli impegni personali e familiari. La mancanza di tempo è una “spina nel fianco” per chi vuole accedere a corsi di formazione.

I Partner di Zyxel si trovano a dover affrontare sopralluoghi, interventi da remoto e in loco, oltre alle attività commerciali.

ZyMosaic OnDemand, la formazione secondo Zyxel

ZyMosaic OnDemand, contiene molteplici soluzioni di formazione proposte da Zyxel: webinar, tutorial, corsi tecnici, di marketing e di vendita. Security, Networking, Nebula, Wireless e Connettività sono, invece, le macrocategorie degli argomenti che vengono trattati dalla piattaforma e che possono essere mirati sulle diverse soluzioni.

Il palinsesto video, in continuo sviluppo, propone contenuti presentati dagli esperti tecnici, dal team commerciale, ospiterà anche “guest star”, consulenti ed esperti IT. La piattaforma ZyMosaic OnDemand è pensata per tutti i rivenditori IT, system integrator e MSP. Sarà possibile interagire con la piattaforma, e di conseguenza con il team Zyxel.

Un nuovo servizio per i partner

Valerio Rosano, Country Manager Zyxel Networks Italia & Iberia ha affermato che partner sono al centro dei progetti della società.

Zycel lavora quotidianamente per sviluppare strumenti per la crescita dei rivenditori e del loro business. La società, continua Rosano, ha costruito un’offerta formativa ampia e variegata, per dare la possibilità ai Partner di approfondire i temi quando vogliono e dove vogliono, sapendo che Zyxel è sempre presente e disponibile.