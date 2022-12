Zucchetti compra Nordest Technology: investimento in ottica software antiriciclaggio

Un’altra importante acquisizione nel mercato dell’Information Technology è stata messa a segno da Zucchetti: si tratta di Nordest Technology (Netech), ossia l’unica società di software in Italia a occuparsi esclusivamente di software antiriciclaggio con vent’anni di esperienza in questo campo.

Nordest Technology opera a livello nazionale e internazionale con quote di mercato rilevanti sia in termini di intermediari finanziari che di utenti finali ed è la prima azienda del settore ad aver sviluppato nel tempo una suite completa di strumenti informatici, compatibile con le esigenze AML (Anti Money Laundering) di tutte le tipologie di intermediari finanziari.

Inoltre i software antiriciclaggio targati Netech nascono dall’incontro di competenze tecnico-informatiche all’avanguardia con il supporto di consulenti di riconosciuta esperienza nel campo della normativa antiriciclaggio italiana e internazionale.

Le prime reazioni dei manager di Zucchetti e Nordest

Nello Conti, business strategy manager Nordest Technology: “Abbiamo deciso di far parte del gruppo in quanto, essendo una società di piccole dimensioni ma con forti potenzialità, abbiamo individuato in Zucchetti un partner tecnologico di primaria importanza nazionale e internazionale che ci potrà supportare in questa fase di crescita; inoltre riteniamo che i nostri software siano complementari a quelli sviluppati da Zucchetti e da altre consociate e che il gruppo stesso rappresenti un importante veicolo commerciale per una più ampia diffusione dei nostri prodotti anche su quei mercati che oggi non siamo in grado di raggiungere”.

Mario Pedrazzini, direttore ‘BU Commercialisti e Associazioni di categoria’ di Zucchetti: “Per noi il valore di un’acquisizione si misura dalle persone che entrano a far parte del gruppo: Nordest Technology abbina alla qualità del software la grande competenza dei suoi consulenti in tema di antiriciclaggio e questo le ha permesso di diventare un punto di riferimento di banche e professionisti del settore. La nostra volontà è sempre quella di ampliare la nostra offerta con le soluzioni più innovative disponibili sul mercato e di integrarle velocemente affinché i clienti possano contare su un unico partner tecnologico per tutte le loro esigenze di digitalizzazione”.