Zscaler acquisisce Avalor, per la cybersecurity potenziata dall’AI e dai dati

Zscaler, società specializzata nella cloud security, acquisisce Avalor per sfruttare la potenza dei dati relativi alla sicurezza aziendale con la soluzione Data Fabric for Security di Avalor per offrire informazioni dettagliate sulla sicurezza, basate sull’intelligenza artificiale in tempo reale e funzionalità di prevenzione delle minacce

Zscaler ha annunciato un altro importante passo avanti nell’ambito delle innovazioni legate all’intelligenza artificiale (IA) che porta i dati di Zscaler Zero Trust Exchange, che monitora più di 400 miliardi di transazioni giornaliere, alla soluzione Data Fabric for Security di Avalor con oltre 150 integrazioni predefinite che consentono ai clienti di identificare e prevedere in modo proattivo le vulnerabilità critiche e di migliorare l’efficienza operativa.

Sfruttando la sua enorme base di dati, Zscaler è pronta a trasformare le funzionalità di IA per il settore della cybersecurity, non solo per consentire alle aziende di mitigare i rischi e ottimizzare le prestazioni, ma anche per aprire la strada a operazioni zero-touch.

I rapidi progressi dell’IA avranno un impatto cruciale sul settore della cybersecurity – sottolinea Zscaler – e per combattere efficacemente le minacce basate proprio sull’IA le aziende dovranno sfruttare appieno i dati di sicurezza attualmente isolati su vasta scala. Grazie ai 16 anni di esperienza nella gestione di quella che l’azienda definisce la più grande piattaforma di sicurezza cloud al mondo, Zscaler è in grado di sfruttare un’enorme quantità di dati per sviluppare le sue soluzioni all’avanguardia basate sull’intelligenza artificiale, tra cui Zscaler Risk360 e Zscaler Business Insights, che rappresentano un nuovo punto di riferimento per la cybersecurity proattiva e la business intelligence.

“L’intelligenza artificiale è valida tanto quanto i dati disponibili e molte soluzioni non dispongono del contesto e delle conoscenze aggiuntive provenienti dalle fonti di dati aziendali per sfruttare veramente i modelli di intelligenza artificiale specifici per la sicurezza“, ha dichiarato Jay Chaudhry, CEO, Chairman e fondatore di Zscaler. “Zscaler gestisce il più grande cloud di sicurezza al mondo con i dati più rilevanti per addestrare i Large Language Model (LLM) specifici per la sicurezza. Grazie all’acquisizione di Avalor possiamo identificare più efficacemente le vulnerabilità, anticipando e prevenendo le violazioni“.

La soluzione Data Fabric for Security di Avalor raccoglie, normalizza e unifica i dati dei sistemi aziendali di sicurezza e di business per fornire approfondimenti, analisi e miglioramenti operativi. Ampliando la piattaforma Zero Trust Exchange di Zscaler con un data fabric incentrato sulla sicurezza, Zscaler consente alle aziende di migliorare e automatizzare le analisi e i processi decisionali guidati dall’intelligenza artificiale in tempo reale, senza la complessità dell’aggregazione e della raccolta dei dati. I clienti ora possono assegnare le priorità in modo dinamico e personalizzabile, ottimizzare la creazione di report, mitigare gli incidenti in tempo reale e disporre di analisi zero-copy, oltre a rilevamento avanzato delle minacce, rilevamento automatico dei dati, classificazione e generazione di policy, il tutto all’interno della piattaforma di sicurezza cloud Zscaler.

“Sappiamo da tempo che la capacità di cogliere il senso di tutte le diverse fonti di dati sulla sicurezza di un’azienda è essenziale per comprendere e migliorare il livello di rischio; per questo abbiamo creato il primo Data Fabric for Security del settore per fornire questa piattaforma aggregata“, ha dichiarato Raanan Raz, cofondatore e CEO di Avalor. “La prima applicazione basata sul nostro Data Fabric è il nostro modulo Unified Vulnerability Management (UVM). Combinando i set di dati proprietari di Zscaler con le 150 fonti di terze parti supportate da Avalor, potremo potenziare le nostre capacità UVM e creare nuove applicazioni con ulteriori informazioni dettagliate sulla protezione informatica”.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Zscaler legate all’IA è possibile consultare il sito dell’azienda.