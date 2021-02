Zoom, plugin per Adobe XD per la collaborazione in tempo reale

Le comunicazioni video sono diventate fondamentali per l’ambiente di lavoro moderno, dato che i team creativi continuano a lavorare insieme in remoto, e la piattaforma Zoom ha reso facile e veloce per chiunque impostare e condurre meeting virtuali: queste caratteristiche combaciano con gli sforzi di Adobe per incrementare le funzionalità di collaboration della Creative Cloud.

È in questo contesto che Zoom e Adobe hanno lavorato insieme per rendere possibile il lancio del nuovo plugin Zoom per Adobe XD, progettato per rendere più semplice la collaborazione nell’ambito del lavoro creativo.

I plugin di Adobe XD, lo ricordiamo, sono estensioni e integrazioni di app sviluppate da Adobe e aziende terze che migliorano il flusso di lavoro del design di interfacce ed esperienze utente, automatizzando compiti complessi e ripetitivi e consentendo integrazioni profonde tra le piattaforme.

Adobe sottolinea come il lavoro a distanza ponga sfide uniche e complesse per i team di design, attività che si basa su una stretta collaborazione, utile per dare vita alle creazioni digitali. La creatività migliora quando i team lavorano e progettano insieme, alimentando le idee degli altri e costruendo su di esse. Adobe XD abilita la collaborazione in ogni fase del processo di design, dall’editing in tempo reale con altri designer al feedback di product manager, sviluppatori e altre parti interessate.

E con questo nuovo plugin, sarà possibile partecipare o iniziare meeting di Zoom direttamente da Adobe XD.

Il plugin Zoom per XD porta la visibilità dei prossimi meeting Zoom all’interno di Adobe XD, in modo da aiutare l’utente a non arrivare mai in ritardo per le revisioni del design, i test degli utenti e altre sessioni in cui è necessario ottenere un feedback.

Questo plugin consente di collegare e sincronizzare le riunioni di Zoom nel calendario di Google o Outlook, in modo che le si possa visualizzare proprio all’interno del pannello dei plugin di XD. Quando è arrivato il momento della riunione, basta un clic per lanciare Zoom e unirsi al meeting. Ed è anche possibile partecipare con la condivisione dello schermo abilitata, se si deve fare una presentazione.

La funzione di coediting in Adobe XD permette al team di lavorare insieme in tempo reale su un progetto: è possibile invitare altri designer, copywriter, sviluppatori e chiunque altro a visualizzare e modificare i documenti.

In un ambiente di lavoro virtuale, Zoom aiuta i team a ricreare alcuni modi tradizionali di lavorare insieme, come discutere sulle opzioni di design o rivedere le modifiche. Con il plugin Zoom per Adobe XD, è possibile avviare riunioni ad hoc per rivedere i progetti XD con altri editor del documento. Basta un paio di clic per generare inviti precompilati con i co-editor del documento, aggiungere o cancellare chi si desidera nella riunione, e inviare per e-mail gli inviti al meeting di Zoom, il tutto senza mai lasciare l’ambiente di lavoro di Adobe XD.