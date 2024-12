Zerto Cloud Vault semplifica il cyber recovery dopo un attacco ransomware

Zerto, società di Hewlett Packard Enterprise, ha annunciato il lancio di Zerto Cloud Vault, che offre le migliori capacità di resilienza informatica di Zerto as-a-service attraverso i fornitori di servizi gestiti (MSP). I partner MSP di Zerto focalizzati sulla sicurezza al momento del lancio includono Assurestor, Converge, LincolnIT e Verinext. Basato sulle funzionalità del Cyber Resilience Vault di Zerto, Zerto Cloud Vault è una soluzione basata sul cloud e completamente gestita che offre air-gapping logico, immutabilità e ripristino in camera bianca.

Gli attacchi ransomware rimangono una dura realtà per la maggior parte delle aziende, con perdite che in totale hanno superato il miliardo di dollari solo nel 2023, sottolinea Zerto. Questo danno finanziario è aggravato dalla perdita di dati e dai tempi di inattività che ne derivano, con alcune stime che indicano perdite fino a 1 milione di dollari per ogni ora di inattività per le aziende più grandi.

Con Zerto Cloud Vault, i clienti possono avvalersi di MSP in grado di fornire strategie di cyber resilience su misura per soddisfare i requisiti specifici delle diverse organizzazioni. Cloud Vault è la più recente offerta del portafoglio completo di HPE per la resilienza informatica e integra Zerto Cyber Resilience Vault, che viene distribuito come stack on-premise e self-hosted.

Le funzionalità di Zerto Cloud Vault includono:

Servizi informatici gestiti : Sfrutta gli esperti MSP che sanno come prevenire e mitigare gli attacchi e hanno costruito i loro servizi sulla base della pluripremiata tecnologia Zerto.

: Sfrutta gli esperti MSP che sanno come prevenire e mitigare gli attacchi e hanno costruito i loro servizi sulla base della pluripremiata tecnologia Zerto. Rilevamento della crittografia in tempo reale : Rileva le anomalie di crittografia in tempo reale e avvisa in pochi secondi in caso di potenziali problemi grazie all’integrazione con le dashboard di cybersecurity.

: Rileva le anomalie di crittografia in tempo reale e avvisa in pochi secondi in caso di potenziali problemi grazie all’integrazione con le dashboard di cybersecurity. Copie dei dati immutabili : Conservazione dei dati fino a 12 mesi e protezione dagli attacchi ransomware grazie a copie immutabili, il tutto senza impatto sui carichi di lavoro di produzione, senza agenti o snapshot.

: Conservazione dei dati fino a 12 mesi e protezione dagli attacchi ransomware grazie a copie immutabili, il tutto senza impatto sui carichi di lavoro di produzione, senza agenti o snapshot. Ripristino in camera bianca : Sfruttate l’elasticità del cloud per creare ambienti puliti su richiesta con reti isolate e protette dagli aggressori. Utilizzabile per convalidare i dati, eliminare il malware ed eseguire analisi forensi prima di ripristinare la produzione.

: Sfruttate l’elasticità del cloud per creare ambienti puliti su richiesta con reti isolate e protette dagli aggressori. Utilizzabile per convalidare i dati, eliminare il ed eseguire analisi forensi prima di ripristinare la produzione. Non-Disruptive Testing : Poiché le soluzioni Zerto sono non-disruptive, le aziende possono eseguire test più frequenti e completi, tra cui l’esecuzione di test di cyber recovery in qualsiasi momento su interi siti, siti multipli o singole macchine virtuali. Questi test possono essere utilizzati per convalidare i piani di ripristino e formare i team di risposta agli incidenti.

: Poiché le soluzioni Zerto sono non-disruptive, le aziende possono eseguire test più frequenti e completi, tra cui l’esecuzione di test di cyber recovery in qualsiasi momento su interi siti, siti multipli o singole macchine virtuali. Questi test possono essere utilizzati per convalidare i piani di ripristino e formare i team di risposta agli incidenti. Completamente isolato dagli ambienti di produzione: Possibilità di eseguire diverse posture di sicurezza all’interno di ambienti di prodotto e di lavoro.

“Le soluzioni di disaster recovery e di cyber resilienza di Zerto garantiscono massima tranquillità alle aziende che lottano contro gli attacchi ransomware”, ha dichiarato Jim O’Dorisio, Senior Vice President e General Manager di HPE Storage. “Sfruttando le nostre capacità di cyber resilience, gli MSP saranno in grado di offrire servizi di Cloud Vault completamente gestiti a un numero ancora maggiore di organizzazioni, aiutandole a sventare i piani degli aggressori e a mantenere al sicuro preziosi asset aziendali”.

Insieme all’esperienza dei partner MSP di Zerto, Zerto Cloud Vault in hosting è in grado di mitigare gli scenari ransomware più devastanti e di mantenere le aziende in conformità con le normative statali e federali – assicura il team –, riducendo il rischio di multe o procedimenti penali. Laddove altre soluzioni offrono lunghi e deleteri obiettivi di punto di ripristino (RPO) e di tempo di ripristino (RTO), Zerto Cloud Vault li riduce entrambi, minimizzando i rischi di interruzione e consentendo alle aziende di rimettersi in piedi il più rapidamente possibile dopo l’inevitabile accadimento. Zerto fa parte del business hybrid cloud business di HPE e aiuta i clienti di HPE (GreenLake) a proteggere i carichi di lavoro e i dati negli ambienti IT ibridi.

“Il nostro Gold Standard per il cyber recovery considera la prontezza di recupero di un prodotto, la capacità di test non-disruptive e la velocità di recupero dei dati. In combinazione con Cloud Vault, la protezione fornita dagli attacchi ransomware è stata solida e ha permesso un recupero preciso e più veloce di qualsiasi altro prodotto valutato”, ha dichiarato Stephen Young, Executive Director di Assurestor.

“Gli attacchi ransomware sono una minaccia reale per i dati e le operazioni delle organizzazioni di tutte le dimensioni. La possibilità di offrire un vault cloud con la tecnologia Zerto garantisce ai nostri clienti una maggiore protezione contro il ransomware e la tranquillità di poter recuperare con successo”, ha dichiarato John Antimisiaris, Executive Vice President di LincolnIT.

“La protezione delle infrastrutture di alcuni dei nostri clienti deve essere mantenuta con un RPO molto stretto, ma hanno comunque bisogno di opzioni di ripristino più precise di quelle che può fornire la semplice replica. Raramente un attacco cyber viene compreso chiaramente, anche quando gli sforzi di ripristino sono già iniziati. Zerto Cloud Vault fornisce una cronologia di protezione immutabile che può essere sfruttata per trovare l’ultimo punto pulito nel tempo per gli host replicati”, ha dichiarato Jeremy Brovage, Product Engineer e Solutions Architect di Converge Enterprise Cloud.

“I cyberattacchi che criptano i dati sono uno dei principali fattori di disturbo che richiedono il recupero dei dati. Zerto offre gli strumenti migliori per recuperare rapidamente e con la minima perdita di dati in un vault cloud”, ha dichiarato Nick Martino, Product Manager, managed services, Verinext.

Ulteriori informazioni sul nuovo Zerto Cloud Vault sono disponibili sul sito dell’azienda.