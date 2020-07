Xerox Team Availability, workplace e forza lavoro flessibili con un’app

In questo periodo le organizzazioni si trovano a dover supportare e investire, in modo importante e attivo, in soluzioni tecnologiche atte a rispondere alle esigenze di una forza lavoro ibrida: Xerox cita un recente sondaggio commissionato dall’azienda sulle imprese a livello globale, che indica che più della metà degli intervistati, il 58%, prevede di cambiare le proprie policy sul lavoro entro il prossimo anno, istituendo la possibilità di lavorare a tempo indeterminato da casa per coloro i cui ruoli lo consentono.

Questa nuova accettazione di una forza lavoro ibrida, sottolinea ancora Xerox, ha anche rivelato alcuni gap tecnologici, con le imprese che stanno aumentando gli investimenti in risorse tecnologiche per il lavoro da remoto (55%) o in un ibrido di risorse remote e interne (40%).

In questo tipo di contesto, la società americana ha lanciato la sua app Xerox Team Availability, una soluzione in tempo reale e di rapida implementazione per le organizzazioni che hanno la necessità di comprendere la disponibilità e la location dei dipendenti.

Sapere dove e se i dipendenti stanno lavorando, evidenzia Xerox, è fondamentale per la gestione di ambienti di lavoro flessibili, dove cresce la percentuale di dipendenti che suddividono il tempo tra casa propria e il luogo di lavoro. La nuova app serve a rispondere a questa esigenza.

Gestire una forza lavoro distribuita durante una pandemia continuativa presenta sfide uniche che nessuna organizzazione si è mai mai trovata ad affrontare prima: le aziende hanno bisogno di sapere chi è disponibile e dove, in modo da prendere decisioni migliori quando vengono allocati le risorse e il lavoro. L’app fornisce conoscenze in tempo reale ai dirigenti che gestiscono una forza lavoro numerosa e distribuita.

A differenza di altri strumenti di gestione delle presenze, che devono essere collegati all’infrastruttura It e richiedono settimane per essere implementati, l’app Team Availability di Xerox può essere pronta all’uso in poche ore, assicura la società sviluppatrice. Una volta popolata, l’app fornisce agli utenti autorizzati dati personalizzabili e protetti per la privacy, per aiutare nel processo relativo alle decisioni strategiche.

Xerox stessa, ha reso noto la società, sta eseguendo il roll-out dell’app in tutta l’azienda, per supportare i suoi piani per gestire un approccio graduale al ritorno sul posto di lavoro dei dipendenti, in sicurezza.

L’app Xerox Team Availability è un’offerta SaaS conforme al GDPR con un modello basato su abbonamento, ed è disponibile su App Store e Google Play Store.