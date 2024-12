Xerox acquisisce Lexmark per 1,5 miliardi di dollari

Xerox Holdings Corporation ha annunciato l’acquisizione di Lexmark International per 1,5 miliardi di dollari, inclusi i debiti. Questa operazione riporta Lexmark sotto il controllo statunitense, dopo essere stata di proprietà di investitori cinesi dal 2016.

Xerox – Lexmark, i dettagli dell’acquisizione

L’accordo prevede che Xerox finanzi l’acquisizione attraverso una combinazione di liquidità disponibile e debito. Per facilitare questa operazione, Xerox ha annunciato una riduzione del dividendo annuale da 1 dollaro per azione a 50 centesimi, a partire dal primo trimestre del 2025.

Xerox, con sede a Norwalk, Connecticut, ha registrato un calo delle entrate per cinque trimestri consecutivi, attribuito alla diminuzione della domanda di stampanti e attrezzature correlate nell’era digitale. L’acquisizione di Lexmark mira a rafforzare la posizione di Xerox nel mercato globale, ampliando la sua base clienti a oltre 200.000 in 170 paesi e migliorando la competitività nei confronti di rivali come HP e Canon.

Fondata nel 1991 come spin-off di IBM, Lexmark è stata venduta nel 2016 a un gruppo di investitori cinesi per 2,54 miliardi di dollari, esclusi i debiti. Negli ultimi anni, Lexmark ha affrontato sfide significative, tra cui il blocco delle importazioni negli Stati Uniti nel 2023 a causa di presunti legami con il lavoro forzato nella regione cinese dello Xinjiang.

Strategia e obiettivi futuri

L’acquisizione di Lexmark consentirà a Xerox di espandere la propria presenza nella regione Asia-Pacifico e di rafforzare la sua capacità di servire clienti nel segmento in crescita delle stampanti A4, comunemente utilizzate in ambienti domestici e uffici. Inoltre, Xerox prevede di ottenere oltre 200 milioni di dollari in riduzioni dei costi nei prossimi due anni, migliorando l’efficienza operativa e la redditività.

Questa mossa strategica segue l’acquisizione di ITsavvy per 400 milioni di dollari, annunciata nell’ottobre 2024, con l’obiettivo di espandere i servizi IT offerti da Xerox. L’azienda ha recentemente ristrutturato le proprie operazioni per concentrarsi su tre aree principali: il core business della stampa, i servizi aziendali globali e i servizi IT e digitali.

Le implicazioni per il mercato e i clienti

L’unione di Xerox e Lexmark potrebbe portare a una maggiore integrazione verticale, combinando la produzione, distribuzione e fornitura di attrezzature e servizi di stampa. Ciò potrebbe tradursi in una gamma più ampia di prodotti e soluzioni per i clienti, nonché in una maggiore capacità di innovazione nel settore della stampa e della gestione dei documenti.

Tuttavia, l’integrazione di due grandi aziende comporta sfide significative, tra cui l’allineamento delle culture aziendali, l’armonizzazione delle linee di prodotti e la gestione delle aspettative dei clienti e dei dipendenti. Sarà fondamentale per Xerox gestire efficacemente questi aspetti per garantire il successo dell’operazione e mantenere la fiducia del mercato.