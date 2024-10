Xerox acquisisce ITsavvy per espandere la presenza nei servizi IT

Xerox Holdings Corporation ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di ITsavvy, un fornitore di prodotti IT integrati e servizi associati con sede a Oak Brook, Illinois, per 400 milioni di dollari, costituiti da un pagamento in contanti di 180 milioni di dollari e secured promissory notes per un totale di 220 milioni di dollari, soggetti a consuete regolazioni pre e post-chiusura e accordi di escrow.

La transazione dovrebbe concludersi durante il quarto trimestre del 2024, previa approvazione delle autorità di controllo per le fusioni. ITsavvy è una società del portafoglio di GenNx360 Capital Partners, una società di private equity con sede a New York.

“Nell’ambito della nostra reinvention, abbiamo creato una maggiore attenzione organizzativa verso le nostre capacità emergenti dei servizi IT per diversificare le nostre fonti di ricavo nelle aree geografiche in cui operiamo,” ha dichiarato John Bruno, presidente e chief operating officer di Xerox. “Le offerte complementari di ITsavvy, allineate con la nostra solida reputazione, dovrebbero accelerare la crescita negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, creando al contempo nuovi canali per aiutare clienti esistenti e nuovi a trasformare il modo in cui lavorano. Hanno dimostrato di avere una storia di successo, e siamo entusiasti di integrare nel nostro team questo team altamente capace ed esperto.”

ITsavvy è un fornitore leader di soluzioni di infrastructure IT integrate, in grado di offrire risultati di business attraverso esperienze clienti senza attriti in diversi segmenti e settori. Fondata nel 2004, ITsavvy ha incrementato il proprio fatturato fino a superare i 400 milioni di dollari su una base di dodici mesi offrendo una suite completa di servizi IT lifecycle, di deployment e gestiti per supportare le esigenze più critiche dei clienti in ambito networking, migrazione al cloud e produttività sul posto di lavoro.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte del team Xerox e desiderosi di contribuire alla crescita di Xerox IT Services,” ha dichiarato Munu Gandhi, chief executive officer di ITsavvy. “Insieme a Xerox, intendiamo ampliare il portafoglio di servizi ad alto valore per la nostra base clienti in espansione negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada.”

Questa acquisizione – sottolinea Xerox – sostiene la reinvention e l’impegno dell’azienda nell’espansione del business dei servizi IT, continuando a portare soluzioni innovative negli ambienti di lavoro dei clienti Xerox. Il management di Xerox parlerà ulteriormente dell’acquisizione durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre 2024.