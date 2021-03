Wrike è di Citrix: la collaboration diventa un’esperienza totalmente cloud

Citrix ha completato l’acquisizione di Wrike, tra le principali aziende nelle soluzioni di gestione di lavoro collaborativo, per circa 2,5 miliardi di dollari in contanti.

Grazie a questa acquisizione, Citrix sarà in grado di rilasciare una piattaforma completa di lavoro basata su cloud per permettere a tutti i dipendenti e ai team di lavoro di accedere in maniera sicura alle risorse, collaborare ed eseguire le proprie mansioni nel modo più efficiente ed efficace possibile, su qualsiasi canale, dispositivo o luogo.

Secondo Mark Bowker, analista senior per Enterprise Strategy Group, “Il bisogno di offrire un’esperienza di lavoro sicura e semplificata per i dipendenti non è mai stato un elemento più importante. Per mantenere i dipendenti motivati e produttivi nell’ambiente ibrido di lavoro odierno, le aziende non devono solo offrire un accesso sicuro e affidabile alle risorse di cui hanno bisogno, ma anche mettere a loro disposizione strumenti che permettono di agire in maniera più efficiente ed efficace indipendentemente dal canale, dal dispositivo e dal luogo in cui si trovano”.

Citrix Workspace unifica e rende sicure le risorse aziendali, razionalizzando i flussi a seconda dei tipi di lavoro. Con Wrike Citrix ne migliorerà le funzionalità grazie a una soluzione di gestione di lavoro collaborativo per il lavoro basato su progetto, la gestione del portfolio e altre tipologie di lavoro collaborativo.

Con l’unione di Wrike e Citrix Workspace, infatti, Citrix potrà offrire una piattaforma digitale che trasforma il modo in cui lavoro viene eseguito, mediante la distribuzione sicura di tutte le risorse di lavoro, tra cui app SaaS, app web, app mobile, desktop virtuali e servizi di business, l’aggregazione e integrazione nativa per app, contenuti, dati, progetti e flussi di lavoro, srumenti low code / nocode incorporati per l’automazione dei flussi di lavoro, tool di progetto e strumenti di gestione del lavoro per eseguire mansioni a diversi livelli in tutta l’azienda.