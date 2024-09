Workday Illuminate, la prossima generazione di AI per i processi HR e finance

Workday, fornitore di soluzioni che aiutano le organizzazioni a gestire le persone e il denaro, ha annunciato Illuminate, la nuova generazione di Workday AI. Basato su quello che Workday definisce il dataset HR e finance più grande e pulito al mondo, Illuminate accelera le attività manuali, assiste ogni dipendente e trasforma in ultima analisi interi processi aziendali.

I modelli di Illuminate – spiega l’azienda – sono alimentati dagli oltre 800 miliardi di transazioni aziendali elaborate ogni anno dalla piattaforma Workday. Ma i dati da soli non raccontano tutta la storia. Illuminate comprende non solo i dati, ma anche il contesto: il “perché” o il “come” di ogni processo HR e finance, ad esempio il modo in cui i processi sono collegati, le persone e i ruoli coinvolti e l’attività in corso, oltre alle precedenti interazioni di AI conversazionale. Grazie a questa potente combinazione di dati e contesto, Illuminate consente di prendere decisioni precise, anticipare le esigenze dei dipendenti e offrire esperienze personalizzate come mai prima d’ora.

“Il mondo delle imprese si trova nel bel mezzo di un cambiamento tettonico, entusiasta dell’immenso potenziale dell’IA ma anche in difficoltà nell’implementarlo in modo da ottenere risultati significativi“, ha dichiarato Carl Eschenbach, CEO di Workday. “Ponendo in primo piano il valore tangibile del business, l’innovazione responsabile e il design incentrato sull’utente, Workday Illuminate consente alle aziende di sfruttare il pieno potenziale dell’AI per ottenere una produttività senza precedenti e progredire per sempre.”

Illuminate funziona su tutta la piattaforma Workday, fornendo potenti informazioni per un processo decisionale preciso e azioni semplificate. Illuminate aiuterà le organizzazioni a ottenere aumenti esponenziali di produttività e significativi risparmi sui costi nei seguenti modi:

Accelerazione di attività comuni con l’intelligenza artificiale generativa . Illuminate sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per accelerare la creazione e il riassunto di contenuti come descrizioni delle mansioni, informazioni sui talenti, messaggi, articoli di conoscenza, contratti e altro ancora. Inoltre, offre strumenti di insight e automazione, tra cui il rilevamento delle anomalie, la compilazione automatica, la richiesta e la scansione dei documenti per snellire ulteriormente le attività.

. Illuminate sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per accelerare la creazione e il riassunto di contenuti come descrizioni delle mansioni, informazioni sui talenti, messaggi, articoli di conoscenza, contratti e altro ancora. Inoltre, offre strumenti di insight e automazione, tra cui il rilevamento delle anomalie, la compilazione automatica, la richiesta e la scansione dei documenti per snellire ulteriormente le attività. Assistenza AI in tempo reale nel flusso di lavoro . Illuminate riduce l’attrito e aiuta i dipendenti a dare priorità al lavoro critico. Il nuovo Workday Assistant facilita l’assistenza intuitiva e senza soluzione di continuità per le attività HR e finance di routine, fornendo una guida in tempo reale attraverso processi complessi per consentire ai dipendenti di concentrarsi su attività più strategiche.

. Illuminate riduce l’attrito e aiuta i dipendenti a dare priorità al lavoro critico. Il nuovo facilita l’assistenza intuitiva e senza soluzione di continuità per le attività HR e finance di routine, fornendo una guida in tempo reale attraverso processi complessi per consentire ai dipendenti di concentrarsi su attività più strategiche. Trasformare interi processi aziendali con l’orchestrazione dell’AI: Illuminate anticipa e ottimizza i processi aziendali comuni per trasformare il modo in cui viene svolto il lavoro. Fornirà a ogni utente un “team” di esperti di processi aziendali, o agenti, che possono operare con e per conto dell’utente. Illuminate inoltre condurrà l’orchestrazione dei processi aziendali end-to-end, coordinando più agenti e gestendo complessi processi multipiattaforma.

Illuminate – sottolinea Workday – eleva le persone consentendo loro di concentrarsi sul lavoro che conta e di fare le cose che sono unicamente umane: dal trascorrere più tempo con i clienti, gli elettori o i pazienti al perseguire un lavoro più creativo e significativo, fino alla costruzione di relazioni critiche tra colleghi, team e stakeholder.

Illuminate consente inoltre ai clienti di utilizzare le innovazioni AI dei partner di Workday o sviluppate attraverso Workday AI Gateway, e di orchestrare i processi tra tutti questi elementi sulla stessa piattaforma. Ciò consente ai clienti di sfruttare gli investimenti esistenti in AI e di estendere la potenza di Illuminate, generando un valore e un’innovazione ancora maggiori nelle loro organizzazioni.

“La rapida adozione dell’AI nelle aziende ha creato una rete complessa di modelli, pipeline di dati e infrastrutture“, ha dichiarato Bob Evans di Cloud Wars. “Per le aziende che vogliono gestire, scalare e governare in modo efficace le loro iniziative di AI, assicurando che forniscano un valore reale e riducendo al contempo i rischi, è assolutamente essenziale far lavorare insieme tutti i componenti dell’AI per completare attività interfunzionali più complesse. Workday Illuminate fornirà quell’orchestrazione dell’AI multipiattaforma di cui le aziende avranno bisogno per avere successo nell’era dell’AI “.

Workday Illuminate è già disponibile per i clienti e continuerà ad evolversi nell’ambito della solida roadmap triennale di Workday sull’AI.