Word pronto a trascrivere l’audio delle conversazioni

Al momento la funzione Transcribe in ​​Word è disponibile per Word per il Web e per gli abbonati a Microsoft 365 ed è supportato dai browser Microsoft Edge o Chrome. Ha un limite di cinque ore al mese per le registrazioni e ogni registrazione caricata è limitata a 200 MB. Si Office Mobile sarà disponibile entro la fine dell’anno e, soprattutto, attualmente l’unica lingua supportata è l’inglese.

Ma si sa che Microsoft sta lavorando al supporto per più lingue. Si spera, dunque, che presto arrivi anche il supporto in italiano.

Il che sarebbe un vero cambiamento di orizzonte per tutte quelle professioni che fanno della parola detta e scritta il proprio motore pulsante.

Lo rileva anche Dan Parish, Principal Group PM Manager – Natural User Interface & Incubation di Microsoft, che ha dato l’annuncio della nuova funzionalità di Word sul blog di Microsoft 365.

Servizio basato sull’intelligenza artificiale che anima servizi cognitivi di Azure, Transcribe in Word consente, esemplifica Parish, “a un giornalista che conduce interviste, a un ricercatore che registra sessioni di focus group o a un imprenditore che registra discussioni informali, di essere in grado di concentrarsi sulle persone con cui stanno parlando senza preoccuparsi di prendere appunti e senza poi dover passare ore trascrivere le conversazioni“.

Come funziona Transcribe in Word

Parish spiega che si possono registrare le conversazioni direttamente in Word per il Web e trascriverle automaticamente. La trascrizione apparirà accanto al documento di Word, insieme alla registrazione.

Transcribe rileva diverse fonti audio e dopo aver terminato la registrazione consente di esaminare il flusso della trascrizione. Significa che terminata la conversazione si possono rivisitare parti della registrazione riproducendo l’audio con data e ora e anche modificare la trascrizione se si rileva qualcosa di sbagliato.

Supponiamo di voler estrarre la citazione da un’intervista, spiega Parish: basta fare clic sull’icona “più” su qualsiasi riga della trascrizione e viene inserita la citazione esatta. Per inviare l’intera trascrizione basta semplicemente fare clic su “add all to document” e la trascrizione completa verrà presentata in Word.

Transcribe in Word consente anche di caricare audio o video registrati al di fuori di Word. Sia che si registri sul telefono o tramite una delle tante app per chiamate e videoconferenze, si può selezionare il file da caricare e trascrivere: Transcribe supporta file mp3, wav, m4a o mp4.

Complementare a Dettatura

Lo strumento Dettatura di Word è utilizzato da molte persone. Ora, fa sapere Parish, sono stati aggiunti comandi vocali che sia sul desktop, sia su mobile consentono di aggiungere, formattare, modificare e organizzare il tuo testo.

Si possono dire cose “elenco di partenza” o “ultima frase in grassetto” per senza fermarsi a modificare il testo, o aggiungere simboli come “e commerciale” e “percentuale”.

Se si deve rispondere a una chiamanta la dettatura può essere sospesa dicendo “metti in pausa la dettatura”. E il documento può essere condiviso consentendo di aggiungere commenti vocali (qui l’elenco di tutti i comandi).

Dettatura con i comandi vocali in Word è disponibile gratuitamente in Word per il Web e Office Mobile dopo aver effettuato l’accesso all’account Microsoft. I comandi vocali arriveranno sul desktop di Word e sulle app di Word per Mac entro fine anno per gli abbonati a Microsoft 365.