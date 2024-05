WithSecure SPHERE24: innovazioni e novità dall’evento di cybersecurity

L’evento WithSecure SPHERE24, tenutosi il 28-29 maggio 2024 a Helsinki è stato un evento di grande rilievo nel calendario della cybersecurity. Questa “unconference” ha riunito leader del settore, esperti e appassionati per discutere le ultime tendenze, innovazioni e sfide nel campo della cybersecurity. L’evento ha presentato una serie di discorsi principali, discussioni di panel e premiazioni che hanno evidenziato l’impegno di WithSecure verso la co-security, un approccio collaborativo alla cybersecurity.

Generative AI nella cybersecurity

Una delle discussioni centrali a SPHERE24 ha riguardato il ruolo dell’intelligenza artificiale generativa nel potenziamento delle misure di cybersecurity. Paolo Palumbo, VP di W/Intelligence, ha tenuto una presentazione convincente su come l’AI generativa possa potenziare i difensori cyber. Questa tecnologia è destinata a rivoluzionare il rilevamento e la risposta alle minacce prevedendo potenziali vettori di attacco e permettendo difese proattive​

La Generative AI non solo può migliorare l’efficienza delle difese attuali, ma può anche anticipare i movimenti degli attaccanti, offrendo soluzioni innovative come la creazione di scenari di attacco simulati che aiutano le organizzazioni a prepararsi meglio. Questo approccio proattivo è cruciale in un’epoca in cui le minacce cyber stanno diventando sempre più sofisticate.

Lo stato delle minacce cyber

Mikko Hyppönen, Chief Research Officer di WithSecure, ha presentato “The State of the Net”, affrontando le attuali minacce cyber e le tendenze future. Hyppönen ha sottolineato la crescente complessità degli attacchi cyber e la necessità di strategie di sicurezza robuste e adattive. I suoi spunti hanno evidenziato il ruolo cruciale della condivisione di informazioni e della collaborazione per mitigare i rischi​

Hyppönen ha messo in luce come le minacce cyber siano in continua evoluzione, con attacchi sempre più mirati e difficili da rilevare. Ha discusso l’importanza di un approccio olistico alla cybersecurity, che includa non solo tecnologie avanzate ma anche una cultura della sicurezza all’interno delle organizzazioni. L’adozione di pratiche di sicurezza integrate e la collaborazione tra diverse entità possono fare la differenza nel prevenire attacchi devastanti.

Le sfide geopolitiche nella cybersecurity

Toomas Hendrik Ilves, ex Presidente dell’Estonia, ha evidenziato le dimensioni geopolitiche della cybersecurity. Ilves ha discusso come gli attori statali siano sempre più coinvolti nella guerra cibernetica, citando incidenti storici come gli attacchi DDoS del 2007 in Estonia e il worm NotPetya. Ha sostenuto la necessità di una maggiore cooperazione internazionale e condivisione delle informazioni per combattere queste minacce sofisticate​.

Ilves ha enfatizzato l’importanza di riconoscere che le cyber minacce non conoscono confini nazionali, richiedendo quindi una risposta globale coordinata. Ha parlato della necessità di superare le resistenze istituzionali alla condivisione delle informazioni e di sviluppare un’infrastruttura di sicurezza collettiva che possa rispondere efficacemente alle minacce degli stati nazionali e dei gruppi organizzati.

Anu Bradford, professoressa alla Columbia Law School, ha esaminato l’intersezione tra cybersecurity e framework normativi in Europa. Il discorso principale di Bradford, “Digital Empires”, ha approfondito le sfide regolatorie e la necessità di politiche che bilancino innovazione e sicurezza. Ha enfatizzato l’importanza di creare un ambiente normativo che supporti i progressi nella cybersecurity proteggendo al contempo la privacy e i diritti dei dati degli individui​.

Bradford ha evidenziato come le normative attuali spesso non tengano il passo con l’evoluzione delle tecnologie digitali, creando lacune che possono essere sfruttate dai cybercriminali. Ha suggerito un approccio regolatorio più dinamico e flessibile, capace di adattarsi rapidamente alle nuove sfide e di promuovere una cultura della sicurezza che coinvolga tutti gli attori del panorama digitale.

WithSecure premia i partner

WithSecure ha anche riconosciuto i contributi eccezionali dei suoi partner attraverso varie premiazioni. Questi premi celebrano l’eccellenza nelle vendite, nella crescita, nell’innovazione e negli sforzi di co-marketing. Alcuni dei vincitori più notevoli includono:

Telia Cygate O y per la Miglior Performance.

y per la Miglior Performance. Metsys come MSP Growth Partner dell’Anno.

come MSP Growth Partner dell’Anno. Layer Informatique come Co-Marketing Partner dell’Anno.

come Co-Marketing Partner dell’Anno. Upheads AS come Co-Marketing Partner dell’Anno.

come Co-Marketing Partner dell’Anno. Ictivity come Miglior Partner di Co-Innovazione​

Le premiazioni hanno messo in luce l’importanza della collaborazione e dell’innovazione nel settore della cybersecurity. I vincitori sono stati riconosciuti non solo per le loro eccellenti performance di vendita, ma anche per il loro impegno nel promuovere soluzioni di sicurezza efficaci e scalabili per le medie imprese, un segmento di mercato spesso trascurato dalle soluzioni di sicurezza tradizionali.

Withsecure SPHERE24, sessioni e panel

Bilanciare la Sicurezza Minima Effettiva e la Difesa Proattiva

Christine Bejerasco, CISO di WithSecure, ha guidato una discussione di panel sull’equilibrio tra l’implementazione di misure di sicurezza minime efficaci e l’adozione di strategie di difesa proattive. Questa sessione ha esplorato come le organizzazioni possano ottimizzare i loro investimenti in cybersecurity per ottenere la massima protezione senza sovraestendere le loro risorse​

La discussione ha toccato temi come l’importanza di una gestione efficace dei rischi, la necessità di adottare una mentalità proattiva nella difesa cibernetica e le sfide legate alla limitazione delle risorse. Bejerasco ha sottolineato come un approccio bilanciato possa aiutare le organizzazioni a mantenere una sicurezza robusta pur rimanendo agili e innovative.

Il Futuro della cybersecurity

Keren Elazari, conosciuta come “The Friendly Hacker”, ha fornito spunti sul futuro della cybersecurity. Il suo discorso principale ha affrontato l’evoluzione del panorama delle minacce e le soluzioni innovative necessarie per stare al passo con i cybercriminali. La prospettiva di Elazari come hacker ha offerto una visione unica sulle vulnerabilità e i punti di forza dei framework di cybersecurity attuali​

Elazari ha esplorato come la mentalità hacker possa essere utilizzata per migliorare le difese cibernetiche, promuovendo una cultura della sicurezza che incoraggia la creatività e l’innovazione. Ha anche discusso le implicazioni etiche della cybersecurity, sottolineando la necessità di bilanciare la protezione delle informazioni con il rispetto della privacy e dei diritti individuali.