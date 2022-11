Wipro investe in una nuova business unit dedicata a VMware

Wipro Limited, azienda specializzata nei servizi tecnologici e di consulenza, e VMware hanno annunciato una collaborazione estesa per aiutare i clienti in comune ad accelerare il loro percorso digitale e a massimizzare gli investimenti in VMware Cloud.

Nell’ambito di questa collaborazione estesa, Wipro lancerà una nuova divisione dedicata a VMware, allineata alla più ampia strategia di Wipro di guidare la crescita attraverso partnership strategiche.

L’unità si concentrerà sulla potenza dell’esperienza approfondita di Wipro FullStride Cloud Services in tutti i settori e sui servizi VMware Cross-Cloud per aiutare le imprese a migliorare in termini di agilità, velocità e innovazione. L’obiettivo sarà quello di semplificare le implementazioni VMware e accelerare la distribuzione delle applicazioni, realizzando un ROI migliore, più rapidamente.

“Le strategie multi-cloud, le applicazioni moderne e l’anywhere workspace sono sempre più critici per il successo delle imprese. Siamo entusiasti di unire le forze con Wipro per sfruttare i nostri punti di forza collettivi e contribuire a rendere più semplice l’adozione della strategia di trasformazione digitale per le grandi imprese. Insieme, non vediamo l’ora di fornire alle imprese le soluzioni e i servizi Cloud Smart di cui hanno bisogno per trarre valore dagli investimenti tecnologici in modo più rapido, per competere in modo più efficace e per svolgere le proprie attività in modo più efficiente e sicuro“, ha dichiarato Monty Bhatia, Vice President, Global Systems Integrators, VMware.

La nuova business unit di Wipro lavorerà con VMware per approfondire la collaborazione tra le aziende nell’implementazione delle soluzioni VMware, tra cui VMware Anywhere Workspace, che consente ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo con esperienze più sicure e fluide. Tutte le soluzioni saranno implementate con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla riduzione dell’impronta di carbonio che costituiscono un risultato aziendale fondamentale.

“Le soluzioni innovative che abbiamo creato finora con VMware consentono alle aziende di accelerare lo sviluppo e l’implementazione di app moderne più sicure e di potenziare la loro forza lavoro globale, semplificando al contempo la gestione di un’infrastruttura multi-cloud. Siamo entusiasti di ampliare la nostra partnership con VMware per aiutare i clienti a ottenere un valore superiore e più rapido dagli investimenti nel cloud“, ha dichiarato Jason Eichenholz, Senior Vice President, Global Head of Ecosystems & Partnerships, Wipro Limited.

“La nuova business unit di Wipro accelererà il percorso dei nostri clienti verso il cloud, contribuendo a promuovere l’innovazione, la resilienza e l’agilità. La business unit di Wipro dedicata a VMware sarà un importante veicolo per i clienti di tutti i principali settori per massimizzare la potenza di trasformazione dei cloud ibridi/pubblici per offrire nuove esperienze, soluzioni e innovazioni ai loro utenti finali“, ha dichiarato Jo Debecker, Senior Vice President & Global Head, Cloud and Infrastructure Services, Wipro Limited.

Wipro offrirà un portafoglio completo di servizi di trasformazione digitale in collaborazione con VMware in tutti i settori, con particolare attenzione ai servizi bancari e finanziari, all’assistenza sanitaria, al retail e al commercio al dettaglio.

L’unità sfrutterà gli oltre 10.000 esperti del settore di Wipro in questi campi, comprese le competenze acquisite tramite acquisizioni come Capco e Designit. Wipro aumenterà in modo significativo le competenze tecniche nei servizi Cross-Cloud di VMware per l’infrastruttura multi-cloud, le app moderne, l’anywhere workspace, il networking e la sicurezza, e nei prossimi due anni disporrà di 5.000 professionisti con formazione trasversale per queste aree.

La collaborazione tra Wipro e VMware sarà veramente globale e coprirà le Americhe, l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’Asia-Pacifico e comporterà investimenti multimilionari nelle vendite, nelle alleanze e nelle attività di distribuzione in ciascuna di queste regioni. La soluzione sarà distribuita attraverso i FullStride Cloud Studios di Wipro negli Stati Uniti, in Europa e in India.