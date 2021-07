WinZip Mac 9 Pro aumenta la produttività e la sicurezza

WinZip Mac 9 Pro, l’ultima versione del noto software di compressione, cifratura e gestione dei file per macOS, introduce flussi di lavoro migliorati per la compressione e la sicurezza, funzionalità PDF aggiornate e altro ancora.

L’aggiornamento del software, ha sottolineato la società sviluppatrice Corel, aumenta la produttività, consentendo ai clienti di gestire, archiviare e condividere i file su Mac in modo sicuro.

WinZip Mac 9 Pro consente di creare file Zipx più piccoli. Mediante la deduplicazione, mantiene intatta la struttura originale di file e cartelle, diminuendo significativamente le dimensioni dei file Zipx.

L’applicazione consente di convertire il formato di compressione. L’utente ha la possibilità di aprire e convertire il contenuto da un’ampia selezione di tipi di file di compressione standard del settore (LZH, LHA, RAR, 7Z, TAR, Z, GZ, TAZ, TGZ, BZ, XZ o Z) in un file Zip o Zipx.

È nuova anche la possibilità per gli utenti di applicare facilmente watermark ai PDF quando li aggiungono a un file Zip o Zipx, per un ulteriore livello di protezione dei documenti.

Numerose anche le funzionalità migliorate. Rimanendo in tema, ora è semplice rivedere i file PDF prima di decomprimerli e selezionare esattamente quale PDF estrarre da un file compresso che ne contiene molti.

L’utente può visualizzare ogni file come miniatura ed esaminare il tipo di contenuto prima di estrarlo, risparmiando tempo e mantenendo i file organizzati.

Con l’opzione freshen backup, WinZip Mac 9 Pro ora crea i backup più velocemente aggiornando solo i file che sono cambiati. Inoltre, quando si proteggono i backup, WinZip ora utilizza di default la crittografia AES a 256 bit.

In modo analogo, quando gli utenti scelgono di criptare i file, possono ora trarre vantaggio dalla sicurezza della crittografia AES-256 per impostazione predefinita, garantendo una protezione dei file di livello elevato.

È possibile rivedere le statistiche di compressione subito dopo aver creato un file Zip o Zipx. Questa funzione offre piena visibilità sulle dimensioni dei file compressi e non compressi, l’archiviazione utilizzata, il numero di file aggiunti e lo storage necessario per i file compressi.

WinZip Mac 9 Pro migliora anche l’esperienza su macOS. Ora, è possibile risparmiare tempo copiando e incollando rapidamente i file in un archivio Zip o Zipx direttamente dagli appunti del Mac.

Similmente al Finder del Mac, il File manager di WinZip può ora essere ridimensionato per vedere facilmente di più di ciò che è presente all’interno di un file Zip o Zipx. Inoltre, WinZip Mac 9 Pro supporta Big Sur e funziona sugli ultimi modelli Mac con chip M1 (ma l’azienda non parla in modo esplicito di supporto nativo).

WinZip Mac 9 offre il supporto per molte caratteristiche di macOS, tra cui la Dark Mode. E con le app per iPad e iPhone, WinZip rende sicura e facile la condivisione dei file sui dispositivi Apple.

La linea di prodotti WinZip per Mac include la versione Pro e quella Standard, che si differenziano per il prezzo e le funzionalità incluse.