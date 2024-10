Windows 11: Microsoft rilascia l’update 2024, noto anche come versione 24H2

Microsoft ha annunciato che, a partire da oggi, inizia il rilascio dell’aggiornamento Windows 11 2024, noto anche come versione 24H2.

Questo aggiornamento – spiega Microsoft – apporterà cambiamenti importanti al sistema operativo, includendo elementi essenziali per offrire esperienze AI innovative e prestazioni elevate.

Tra le novità che l’aggiornamento include, ci sono nuove funzioni come Energy Saver, progettato per prolungare la durata della batteria e ridurre il consumo di energia, anche quando il dispositivo è collegato, e un supporto migliorato per gli apparecchi acustici con Bluetooth LE Audio, con nuove funzionalità per controllare le preimpostazioni audio, i suoni ambientali e i miglioramenti dell’esperienza.

Microsoft ha anche introdotto la compatibilità con il Wi-Fi 7, che offre una velocità di connettività, un’affidabilità e un’efficienza senza precedenti. Windows 11, versione 24H2, offre anche il supporto allo sfondo HDR. L’azienda sottolinea inoltre di aver apportato miglioramenti significativi alla barra delle applicazioni e alla system tray, a Esplora file e alle Impostazioni, per rendere ancora più semplice e intuitiva l’esecuzione delle operazioni desiderate sul PC Windows.

Microsoft ha condiviso che sta adottando un approccio graduale con il rollout dell’aggiornamento 2024, in base a quando i dati mostrano che il dispositivo dell’utente è pronto e che potrà avere un’esperienza senza problemi. Il roll-out inizierà con i dispositivi idonei che eseguono Windows 11, versione 22H2 e 23H22 per coloro che hanno precedentemente scelto di essere tra i primi a sperimentare i nuovi aggiornamenti. Se si desidera essere tra i primi a sperimentare le nuove funzionalità (strada che, per vari motivi, non tutti gli utenti preferiscono percorrere), bisogna accedere a Impostazioni > Windows Update e attivate “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili“). Per ulteriori informazioni su come ottenere l’aggiornamento, è possibile guardare il video pubblicato su YouTube.

Se i sistemi di Microsoft rilevano che il dispositivo potrebbe avere un problema, ad esempio un’incompatibilità con un’applicazione, potrebbe essere messa in atto una misura di salvaguardia che prevede di non offrire l’aggiornamento finché il problema non sarà risolto. Conviene a tutti gli utenti verificare, prima dell’aggiornamento, che non vi siano problemi noti di compatibilità tra l’hardware e il software utilizzato quotidianamente e l’aggiornamento di Windows 11. Per i computer di produzione, nel dubbio, meglio sempre una verifica in più (e prima), piuttosto che correre ad aggiornare.

Nel corso del tempo, Microsoft renderà disponibile l’update 2024 di Windows 11 per un numero sempre maggiore di dispositivi in base all’idoneità dell’hardware, ai parametri di affidabilità e ad altri fattori che influiscono sull’esperienza di aggiornamento. Microsoft informerà tramite la pagina delle impostazioni di Windows Update quando l’aggiornamento sarà disponibile per il dispositivo. Inoltre, l’azienda condividerà regolarmente ulteriori informazioni sullo stato del rollout tramite il Windows release health hub.

L’aggiornamento Windows 11 2024 continua la cadenza annuale di aggiornamento delle funzionalità, i cosiddetti feature update, con il rilascio di nuovi aggiornamenti nella seconda metà dell’anno solare. Questa nuova versione ripristina i 24 mesi di supporto per le edizioni Home e Pro.

Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento e su come applicarlo, e per informazioni dedicate in modo specifico ai clienti commerciali e education, è consigliabile consultare il blog ufficiale di Microsoft.

Parallelamente all’aggiornamento 2024 di Windows 11, Microsoft ha anche svelato le ultime novità di intelligenza artificiale per i pc Copilot+.