Microsoft svela le ultime novità di intelligenza artificiale per i pc Copilot+

Microsoft ha presentato alcune novità che verranno integrate in Copilot e Windows. Questi aggiornamenti includono una versione di Copilot completamente rinnovata, l’aggiornamento Windows 11 2024, noto anche come versione 24H2, e nuove funzionalità di AI che arriveranno sui Copilot+ PC con Windows 11.

Le nuove esperienze che Microsoft sta introducendo per PC Copilot+ Windows 11 – sottolinea l’azienda – non solo snelliscono le attività quotidiane, ma mettono a disposizione degli utenti nuove capacità per affrontare sfide complesse. Queste nuove funzionalità renderanno il lavoro sul PC più veloce, più semplice e più personalizzato.

Per quanto riguarda le nuove feature per i Copilot+PC, gli aggiornamenti saranno inizialmente accessibili alla community di Windows Insider, con un rilascio progressivo da novembre per dispositivi e mercati selezionati. Questi update includono funzionalità come Click to Do (anteprima), miglioramento di Windows Search, Super Resolution in Photos, Generative Fill & Erase in Paint, e altro.

Recall – sottolinea Microsoft – è un modo completamente nuovo per trovare istantaneamente qualcosa che l’utente ha già visto in precedenza sul proprio PC. Dopo l’annuncio di maggio, l’azienda ha ascoltato la community che ha sottolineato la necessità di ulteriori livelli di sicurezza predefiniti. Il team si è preso il tempo necessario per rendere Recall ancora più sicuro per impostazione predefinita, assicurando ai clienti la certezza che i loro dati siano al sicuro fin dall’inizio, afferma Microsoft.

I clienti potranno ora scegliere di fare l’opt-in per salvare le istantanee e, se lo fanno, utilizzeranno Windows Hello per confermare la loro presenza e sbloccare in modo sicuro l’esperienza di Recall. Inoltre, grazie al filtro per le informazioni sensibili, Recall applicherà dei filtri sulle informazioni sensibili quando i dati altamente confidenziali, come i dettagli delle carte di credito o i numeri di identificazione personale, devono rimanere tali: riservati.

Click to Do (anch’esso in preview) è stato progettato per semplificare il flusso di lavoro, posizionando un overlay interattivo sullo schermo del PC, consentendo di visualizzare le azioni rapide suggerite sopra le immagini o il testo. Su richiesta dell’utente, Click to Do lo collega senza soluzione di continuità a strumenti e azioni per svolgere delle attività, come ad esempio suggerire aiuto per la ricerca visiva con Bing, sfocare lo sfondo o cancellare oggetti in Foto, rimuovere sfondi con Paint e altro ancora.

Inoltre, aiuta a svolgere azioni legate al testo, come riscrivere, riassumere o spiegare il testo in linea, aprire un editor di testo, inviare un’e-mail (con un indirizzo e-mail riconosciuto), effettuare ricerche sul web e aprire siti web (con un URL riconosciuto). Click to Do è consapevole del contesto e accessibile da qualsiasi schermata del PC Copilot+: è sufficiente premere il tasto Windows e fare clic con il mouse per trovare Click to Do in Snipping Tool o Print Screen per iniziare. Con una chiara attenzione al miglioramento della produttività, i clienti vedranno aggiungersi altre azioni nei prossimi mesi, preannuncia Microsoft.

È poi in arrivo Windows Search migliorato. Trovare i file giusti, compresi documenti, impostazioni o foto, sui PC Copilot+ diventa più facile. Utilizzando parole in linguaggio naturale, è ora possibile descrivere le cose per trovare ciò che si sta cercando su Windows. Non è più necessario ricordare i nomi dei file, le posizioni delle impostazioni o preoccuparsi dell’ortografia: basta digitare ciò che si ha in mente per trovarlo su un PC Copilot+, promette Microsoft.

È anche possibile trovare le foto in OneDrive descrivendo il contenuto nello stesso modo. Inoltre, grazie alla potenza della NPU 40+ TOPS che alimenta i PC Copilot+, funziona anche quando non si è connessi a Internet. La ricerca migliorata sarà disponibile innanzitutto in Esplora file, per poi estendersi a Ricerca e Impostazioni di Windows nei prossimi mesi.

Con la funzionalità Super resolution in Foto, è possibile migliorare le proprie foto più vecchie e a bassa risoluzione in immagini di alta qualità senza temere che appaiano sfocate o pixelate. Utilizzando l’intelligenza artificiale del dispositivo, la “super risoluzione” di Foto trasforma le immagini più vecchie o di qualità inferiore in nuovi ricordi. È sufficiente utilizzare il cursore per aumentare la risoluzione fino a 8 volte e controllare e regolare con precisione l’output. E questo lavoro non richiederà un tempo lunghissimo: grazie alla potenza della NPU da 40+ TOPS, Super Resolution in Foto è in grado di aumentare la risoluzione di una foto fino a 4K in pochi secondi, gratuitamente, assicura Microsoft.

Paint è il compagno creativo, che rende facile dare vita alla propria immaginazione. Grazie agli strumenti di intelligenza artificiale annunciati a maggio, sottolinea Microsoft, i creatori di contenuti possono utilizzare le parole per descrivere la loro visione in un prompt, o pochi colpi di pennello, per creare immagini sorprendenti, il tutto gratuitamente e senza bisogno di un abbonamento.

Ora, con l’aggiunta del riempimento generativo e della rimozione generativa, è possibile modificare e alterare le immagini con maggiore precisione e libertà creativa. Utilizzando un pennello regolabile, è possibile rimuovere elementi indesiderati o di distrazione nell’immagine o aggiungerne di nuovi, esattamente dove si desidera. Microsoft ha anche migliorato il modello basato sulla diffusione per ottenere risultati migliori in tempi più rapidi e, grazie alla moderazione integrata, è un’esperienza creativa di cui ci si può fidare, sottolinea l’azienda.

Oltre a queste aggiunte, Microsoft sta continuando ad ampliare il lungo elenco di applicazioni native e di esperienze emulate disponibili per i PC Copilot+ basati su Arm. Molte delle applicazioni più popolari sono già disponibili per Windows on Arm. Oggi è possibile utilizzare prodotti e brand come Chrome, Zoom, Brave, Opera, Slack, Spotify, Adobe (InDesign, Illustrator e Premiere), Davinci Resolve, Algoriddim djayPro, Libre Office, 1Password e Todoist, e all’orizzonte si profilano nuove applicazioni native come Vegas Pro, Fantastical, Sketchbook Pro, Arc Browser, Google Drive e altre ancora.

Microsoft afferma di riscontrare anche un forte slancio nel settore delle VPN e delle stampanti. Applicazioni popolari come ExpressVPN, Private Internet Access, Surfshark e Windscribe sono già disponibili e NordVPN è in arrivo. Inoltre, con oltre il 90% delle stampanti acquistate negli ultimi sette anni che funzionano senza problemi, i clienti Copilot+ PC hanno accesso alle applicazioni e alle prestazioni che si aspettano dai loro PC Windows.