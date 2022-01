Windows 11 Insider Preview, novità per accesso vocale e Task view

Microsoft ha annunciato di aver rilasciato la nuova Windows 11 Insider Preview Build 22538 per i Windows Insider del Dev Channel.

L’ultima build di anteprima include alcuni aggiornamenti alla funzione di accesso vocale e, come di consueto, una nutrita serie di cambiamenti, miglioramenti e correzioni di errori.

Per quanto riguarda Voice access, Microsoft aveva introdotto questa funzionalità nella Build 22518.

L’accesso vocale è una nuova esperienza per controllare il proprio pc con la sola voce, al momento disponibile solo in inglese.

Con questa nuova build di preview, Microsoft ha aggiunto degli update in modo che i Windows Insider possano provarli.

Gli utenti del Dev Channel possono usare la tastiera touch con accesso vocale per azioni come scrivere parole (ad esempio nomi e indirizzi e-mail), inserire numeri (ad esempio numeri di telefono e indirizzi), inserire segni di punteggiatura e simboli, nonché emoji.

Tra le altre novità, il punto di ingresso aggiornato per i widget con il meteo sulla barra delle applicazioni, introdotto per la prima volta con la Build 22518, diventa ora disponibile per tutti i Windows Insider nel Dev Channel.

Inoltre, nelle esperienze Alt + Tab, Task view e Snap assist, il rettangolo di focus che evidenzia l’elemento selezionato utilizzerà ora il colore principale scelto dall’utente per il proprio pc.

I design aggiornati per IME e tastiera touch saranno ora visibili nella schermata di blocco e dove si inseriscono le informazioni del proprio account, come nome utente e password.

Questo cambiamento – ha specificato Microsoft – è attualmente in fase di roll out, in un primo momento per un sottoinsieme di Windows Insider e successivamente verrà esteso in modo graduale, in base al feedback.

Tra gli altri aggiornamenti, Microsoft ha aggiunto l’avvio HTTPS per le VM di Hyper-V Generation 2. Questa funzione è abilitata di default.

Inoltre, per i pc che la supportano, la calibrazione del display è ora direttamente disponibile sotto le impostazioni dello schermo, nella sezione HDR, invece di dover aprire una pagina separata.