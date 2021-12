Windows 11, la nuova Insider Preview Build pensa a Linux

Microsoft ha annunciato il rilascio di Windows 11 Insider Preview Build 22518 per i Windows Insider nel Dev Channel.

Questa build – che non è disponibile per i pc ARM64 a causa di un problema su cui Microsoft sta lavorando – introduce diverse nuove funzioni in anteprima da provare, per gli utenti nel programma Windows Insider.

Attivando la raccolta Spotlight per gli sfondi per la scrivania, l’utente vedrà un’immagine di Whitehaven Beach in Australia sul proprio desktop, così come l’icona Spotlight.

Un clic destro sull’icona Spotlight sul desktop consente di passare da un’immagine all’altra o indicare se l’immagine piace o non piace. Nel corso della giornata, quella di Whitehaven Beach viene sostituita con una collezione di fino a cinque immagini di background provenienti da tutto il mondo.

La nuova build introduce anche un entry point aggiornato per i widget sulla barra delle applicazioni. Microsoft sta provando a mostrare il punto d’ingresso dei widget in Windows 11 sul lato sinistro della taskbar, con i contenuti meteo dal vivo.

È anche possibile aprire la scheda dei widget semplicemente passando il mouse sull’entry point.

Per gli utenti che scelgono di allineare a sinistra la barra delle applicazioni, il punto di ingresso dei widget sarà a destra dell’icona della Task view, ha poi sottolineato Microsoft.

Accessibilità e Subsystem for Linux

Voice access è una nuova esperienza che permette a tutti, incluse le persone con disabilità motorie, di controllare il loro pc e di scrivere testi usando la voce. Per esempio, Voice access supporta scenari come l’apertura e il passaggio da un’app all’altra, la navigazione sul web e la lettura e la composizione della mail.

Voice access sfrutta la funzionalità di riconoscimento vocale on-device per riconoscere accuratamente il parlato, ed è supportato senza una connessione Internet.

Al momento questa funzione supporta solo la lingua inglese degli Stati Uniti. Quindi la lingua di visualizzazione di Windows dovrebbe essere impostata su inglese degli Stati Uniti, altrimenti Voice access potrebbe non funzionare come previsto.

Un’altra novità è che Windows Subsystem from Linux (WSL) è ora disponibile nel Microsoft Store.

Si tratta dello stesso Windows Subsystem from Linux che gli utenti già conoscono, ha sottolineato Microsoft, solo con un diverso meccanismo di delivery.

Installare WSL dallo Store renderà più facile ottenere gli ultimi aggiornamenti, in futuro.

Inoltre, a partire da questa build di anteprima Microsoft ha reso più facile per i nuovi utenti iniziare a usare subito la versione di Windows Subsystem from Linux del Microsoft Store, cambiando il comando “wsl.exe -install” in modo che installi WSL dal Microsoft Store di default.

Microsoft ha anche aggiunto alcuni argomenti aggiuntivi a “wsl.exe -install” per rendere più facile la configurazione dell’installazione. Per vedere una lista completa dei comandi disponibili è possibile eseguire “wsl -help”.

Se si vuole iniziare subito con la versione dello Store e WSL è già installato, basta eseguire semplicemente “wsl -update” per aggiornare alla versione dello Store.

Altri cambiamenti per Windows 11

A partire da questa build di Windows 11, e con una distribuzione graduale, Microsoft sta introducendo un cambiamento della piattaforma sottostante per migliorare le prestazioni generali e l’affidabilità dell’input switcher per gli Insider che utilizzano più lingue e layout di tastiera.

In aggiunta a questo, Microsoft sta anche aggiornando lo sfondo dell’input switcher.

È stato aggiornato anche il menu contestuale del File Explorer di Windows 11, sulla base dei precedenti feedback degli utenti.

E ci sono diversi altri cambiamenti minori, miglioramenti e bug fix.