Windows 10, si potranno lanciare più app Android in contemporanea

Grazie all’app Your Phone, Il tuo telefono, in Windows 10 è già possibile, tra le altre cose, accedere dal proprio computer alle app Android, e finanche aggiungerle al menu Start e alla barra delle applicazioni così come aprirle in finestre separate insieme a quelle del Pc.

Le app vengono comunque eseguite sul dispositivo Android ma la funzionalità di sincronizzazione offerta dall’app Il tuo telefono consente di connettersi ad esse e di proporle in mirroring sul desktop per Pc. Finora però è stato possibile aprire un’unica app Android alla volta.

Le cose potrebbero stare per cambiare, in base a quanto hanno condiviso sulle piattaforme social e sui forum di Microsoft alcuni membri del team di Your Phone.

La possibilità di lanciare più app contemporaneamente è ora gradualmente in fase di roll-out per alcuni dispositivi Samsung selezionati: ma, attenzione, questa funzione è al momento in uno stadio di preview e solo per gli utenti della Community dei Windows Insider, ed è distribuita solo sui Pc configurati come facenti parte dei canali Dev, Beta o Release Preview.

Si tratta, come accade di consueto per le anteprime per Insider, di una early preview che potrebbe includere ancora qualche bug o problema di altro genere: Microsoft rilascia queste funzionalità in questi canali proprio per testarne sul campo le caratteristiche e per poter ricevere il feedback da parte degli utenti iscritti al programma Insider.

Questa funzione è attualmente disponibile sui seguenti dispositivi Samsung con Android 10 che dispongono dell’integrazione Link to Windows: Galaxy Note20 5 G; Galaxy Note20 Ultra 5G; Galaxy Z Fold2 5G; Galaxy Z Flip; Galaxy Z Flip 5G. Così come su questi dispositivi iscritti al programma Samsung OneUI 3.0 Beta, con Android 11: Galaxy S20 5G; Galaxy S20+ 5G; S20 Ultra 5G.

Per quanto riguarda il Pc, l’esperienza multi-app richiede l’aggiornamento di Windows 10 di maggio 2020 o versione successiva.