Microsoft ha annunciato di aver rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 18985 (20H1) per i Windows Insider nel Fast ring.

Come di consueto, Microsoft avvisa che tali anteprime presentano software in fase ancora preliminare e che pertanto potrebbero contenere malfunzionamenti e bug.

La novità principale si incentra sulla nuova esperienza semplificata per il pairing dei dispositivi Bluetooth supportati, che era stata presentata per Windows 10 versione 1803.

La procedura ideata da Microsoft era all’insegna della semplicità e prevedeva che, se un dispositivo supportato fosse stato rilevato in prossimità e in modalità di pairing, Windows mostrasse una notifica che chiedeva all’utente di procedere con l’abbinamento, senza dover aprire le Impostazioni e trovare i comandi per effettuare questa banale operazione.

Con l’ultima Windows 10 Insider Preview Build 18985 (20H1), Microsoft ha aggiornato questa funzionalità con ulteriori miglioramenti.

Innanzitutto, ora l’abbinamento viene fatto interamente nelle notifiche e non è più necessario accedere ai Setting per terminare il pairing. Inoltre, per ottenere tempi di abbinamento più rapidi, Microsoft ha ottimizzato l'interfaccia utente mediante l’uso di una notifica in meno.

È stato poi aggiunto un pulsante Dismiss nella prima notifica, per offrire agli utenti un maggiore controllo nell'utilizzo di Swift Pair (il nome che Microsoft ha assegnato a questo nuovo metodo di abbinare i dispositivi Bluetooth). Infine, affinché la notifica risulti più utile, essa ora visualizza il nome e la categoria del dispositivo, quando ciò è possibile.

Questo aggiornamento alla nuova esperienza di pairing, ha informato Microsoft, è attualmente distribuita al 50% degli Insider. Swift Pair funziona solo con i device compatibili e tra i dispositivi supportati dalla procedura troviamo: Surface Ergonomic Keyboard, Surface Precision Mouse, Microsoft Modern Mobile Mouse, Surface Mobile Mouse, Microsoft Arc Mouse, Surface Arc Mouse, Surface Headphones.

Microsoft sta inoltre lavorando per semplificare la visualizzazione, in un’unica posizione, degli aggiornamenti opzionali, tra cui driver, feature update e quality update mensili non di sicurezza. Questi saranno elencati in una nuova pagina Settings > Update & Security > Windows Update > View optional updates.

Windows 10 Insider Preview Build 18985 introduce anche un aggiornamento dell'app Snip & Sketch, Cattura e note, di cui Microsoft sta iniziando a distribuire la versione 10.1907 agli Insider nel Release Preview ring. L’aggiornamento include due miglioramenti basati sul feedback degli utenti.

La prima novità riguarda la modalità a finestra singola: in futuro, spiega Microsoft, questa sarà l'opzione predefinita, ma chi preferisce avere le finestre multiple potrà ancora scegliere questa opzione nelle impostazioni dell’app.

Il secondo miglioramento è il supporto dello zoom: ora l’utente può ingrandire gli screenshot se sono troppo piccoli per farci delle annotazioni, e si può eseguire anche lo zoom all’indietro per far sì che l'intero snip si adatti alla finestra.

Oltre alle novità, come di consueto la Windows 10 Insider Preview Build 18985 (20H1) porta con sé cambiamenti, miglioramenti e bug fix generali.