SumUp lancia Solo Lite, il nuovo POS conveniente e affidabile

SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione, annuncia il lancio della sua ultima novità di prodotto. Si tratta del POS Solo Lite, ora disponibile per gli esercenti di Francia, Germania, Italia, Irlanda e Paesi Bassi.

Solo Lite è stato progettato per offrire a piccole imprese e commercianti una soluzione di pagamento conveniente, portatile, affidabile e di facile utilizzo. Con un costo una tantum di 39 euro e una piccola commissione su tutte le transazioni, Solo Lite è il dispositivo ideale per piccoli e medi business, sottolinea SumUp.

Tomer Sabag, Chief Hardware Officer di SumUp, afferma: “SumUp sviluppa la propria tecnologia in-house. Per ottimizzare costantemente tutti i nostri prodotti e servizi, ci avvaliamo dei feedback degli esercenti per essere certi di fornire sempre le migliori soluzioni presenti sul mercato. Solo Lite arriva dopo oltre dieci anni di analisi dei bisogni degli esercenti: il nostro obiettivo è sempre stato quello di semplificare il lavoro degli oltre 4 milioni di business di ogni dimensione che supportiamo a livello globale. Nel progettare Solo Lite, era fondamentale portare sul mercato un prodotto che non solo fosse conveniente, ma anche potente e in grado di supportare gli esercenti nella loro attività quotidiana”.

Unendo semplicità e design, Solo Lite consente di accettare tutte le principali tipologie di carte e di pagamento e presenta tutte le funzioni di cui un esercente ha bisogno per accettare pagamenti digitali nel quotidiano:

Connettività Bluetooth con gli smartphone per lavorare sia in trasferta, che in negozio.

con gli smartphone per lavorare sia in trasferta, che in negozio. Schermo Corning Gorilla resistente e duraturo e batteria di lunga durata (in grado di effettuare più di 1000 transazioni con una sola carica, dichiara l’azienda), per rispondere a qualsiasi esigenza della giornata.

(in grado di effettuare più di 1000 transazioni con una sola carica, dichiara l’azienda), per rispondere a qualsiasi esigenza della giornata. Possibilità di monitorare le vendite, emettere rimborsi e tenere traccia delle performance aziendali tramite l’ App di SumUp .

. Pagamenti in 24 ore e possibilità di gestire e spendere i guadagni direttamente con il Conto Aziendale di SumUp.

Solo Lite è ora disponibile in Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Italia e Germania e sarà presto disponibile anche in altri mercati quali Regno Unito, Austria, Belgio, Svizzera, Spagna e Portogallo.

Le potenzialità e i diversi utilizzi di Solo Lite – spiega SumUp – sono applicabili a una vasta gamma di settori e attività, che vanno dalla vendita al dettaglio fino all’hospitality. Inoltre, la portabilità e la lunga durata della batteria lo rendono una soluzione ideale anche per i food truck, i chioschi per le bibite, i commercianti ambulanti e per tutti gli altri business che operano in mobilità.