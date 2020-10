Windows 10 October 2020 Update: Microsoft ha avviato il rilascio

Microsoft ha annunciato l’inizio della distribuzione di Windows 10 October 2020 Update, aggiornamento che introduce alcune nuove funzionalità e numerosi miglioramenti.

L’aggiornamento di ottobre 2020 è disponibile inizialmente per gli utenti di determinati dispositivi selezionati che hanno a bordo Windows 10 versione 1903 o successiva: non per tutti gli utenti, ma per quelli interessati a sperimentare gli ultimi feature update rilasciati da Microsoft e che desiderano installare manualmente questa release sul proprio pc. Come di consueto bisogna verificare in Windows Update e, se l’aggiornamento appare, è possibile scaricarlo e installarlo.

Vediamo quali sono le principali novità di Windows 10 October 2020 Update.

Con questo aggiornamento arriva l’ultima versione del nuovo Microsoft Edge, a cui è stata aggiunta la funzione del comparatore dei prezzi, in tempo per il periodo di shopping e regali.

Oltre alla funzione integrata nel browser stesso, l’update porta con sé nuove funzionalità esclusive di Windows 10 e specifiche per Microsoft Edge, a partire dalla scorciatoia da tastiera Alt + Tab con cui non solo è possibile accedere in modo facile e rapido alle applicazioni aperte sul desktop, ma ora anche alle schede aperte in Microsoft Edge. Inoltre ora, quando si passa il mouse sull’icona di un sito web, sarà possibile vedere tutte le schede aperte di quel sito.

Per quanto riguarda l’interfaccia di Windows 10, il menu Start acquisisce un design più leggero e raffinato, con uno sfondo uniforme e parzialmente trasparente per le icone delle app ridisegnate. Un design che è perfetto sia per i temi chiari che per quelli scuri.

Una nuova impostazione avanzata dei setting consente ora di modificare la frequenza di aggiornamento del display. Un refresh rate più alto abilita un movimento più fluido delle immagini e, a seconda del tipo di monitor che si utilizza, può essere in grado di migliorare l’esperienza del gaming.

I dispositivi 2-in-1 ora passano in modo fluido di default alla nuova esperienza tablet senza che la notifica lo chieda quando viene staccata la tastiera, aiutando a mantenere il ritmo del proprio flusso di lavoro. E a proposito di notifiche, i nuovi loghi delle app sopra di esse rendono ora molto più facile identificare da chi provengono. Nel caso di primo accesso a Windows 10, l’esperienza out-of-box accoglie ora con una nuova taskbar progettata ad hoc.

Oltre a una user experience più fluida per gli utenti finali, con Windows 10 October 2020 Update anche i clienti dei settori aziendale e education ottengono miglioramenti, a partire da una maggiore sicurezza e una gestione potenziata. Tra questi: un controllo più granulare nella gestione dei dispositivi mobili (MDM), una maggiore protezione dell’accesso con una sicurezza rafforzata del sign-in e una security basata sulla virtualizzazione sia per Microsoft Edge che per Office.

Gli amministratori IT possono poi aiutare i dipendenti, gli studenti e gli insegnanti a personalizzare la loro nuova pagina a schede con Microsoft 3655. Ora le persone possono accedere più rapidamente ai loro file e alle loro app preferite di Microsoft 365 semplicemente aprendo una nuova scheda nel browser.