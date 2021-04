Windows 10, in arrivo le notizie nella barra delle applicazioni

Microsoft ha annunciato che la funzionalità che visualizza le notizie e gli interessi sulla barra delle applicazioni di Windows 10 inizierà il roll-out per gli utenti nel corso delle prossime settimane.

La società di Redmond ha anche informato che per il deployment di questa nuova funzione sta adottando un approccio graduale e che l’ampia disponibilità avverrà nei prossimi mesi.

Non si tratta di un debutto assoluto: le news nella taskbar erano state introdotte da Microsoft per iniziare i test già nelle ultime build per gli iscritti al programma Insider Preview.

Il motivo dell’aggiunta di questa funzione lo spiega la stessa Microsoft: siccome le persone passano ora più tempo sui loro Pc Windows per lavorare, imparare, connettersi e creare, l’azienda ha voluto rendere più facile l’accesso a contenuti personalizzati che siano subito disponibili a colpo d’occhio e aggiornati durante la giornata.

Gli utenti potranno vedere nella barra delle applicazioni un’icona e un testo che rappresentano le condizioni meteo attuali nella propria zona. Per visualizzare maggiori dettagli in modo veloce, basta passare il mouse sull’icona del meteo. Sarà anche possibile vedere informazioni concise su notizie, sport, azioni e traffico, senza aprire app o cambiare dispositivo.

Basta poi cliccare su un articolo per aprire il contenuto in un’esperienza di lettura semplificata, in modo da poter risparmiare tempo e rimanere concentrati. Se vediamo qualcosa che ci interessa ma non abbiamo il tempo di leggerlo, è possibile salvarlo per dopo o condividerlo.

L’esperienza delle notizie e degli interessi nella barra delle applicazioni è personalizzabile. È possibile impostare quali schede informative sono incluse nella propria esperienza e come vengono visualizzati gli aggiornamenti del meteo.

Il meteo può essere mostrato come icona con testo o solo come icona, se si desidera risparmiare spazio sulla barra delle applicazioni. È anche possibile configurare quali schede informative – meteo, finanza, sport, traffico – sono incluse, in modo da visualizzare solo i contenuti che interessano effettivamente.

Inoltre, se non siamo interessati ad alcuna di queste informazioni, possiamo semplicemente disattivare l’icona.

È poi possibile personalizzare ulteriormente il contenuto che viene visualizzato gestendo i propri interessi. Utilizzando l’interest manager, è possibile indicare direttamente gli argomenti o scegliere le fonti di contenuti che ci interessa seguire.