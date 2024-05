Wind Tre trasforma il customer engagement con il supporto di Capgemini

Capgemini supporta Wind Tre, operatore che offre connessioni, energia e prodotti assicurativi, nella sua transizione verso un modello di marketing automation contestuale esteso a tutti i brand e segmenti di mercato del gruppo, nonché al suo intero portafoglio di servizi.

Capgemini ha supportato l’azienda di telecomunicazioni e servizi nell’adozione di un nuovo approccio di customer engagement “one-to-one” basato su funzionalità di real time marketing che coprono tutti i touchpoint, grazie all’integrazione di una combinazione personalizzata di soluzioni all’avanguardia.

Il nuovo approccio consente a Wind Tre di trasformare il paradigma del customer engagement lungo l’intero ciclo commerciale, comprese vendite, marketing e servizi ai clienti. Grazie a una migliore comprensione delle esigenze dei propri clienti, Wind Tre ha potuto trasformare in modo significativo il modello operativo delle proprie funzioni commerciali, migliorando la rilevanza della propria proposta e il livello di soddisfazione della clientela.

“Avere uno strumento real time di contextual marketing è una capability cruciale per il futuro, perché ci permette di dare ai clienti ciò che vogliono, quando lo desiderano. Questo progetto è un fondamentale abilitatore della strategia multiservizio e del posizionamento valoriale di Wind Tre, che utilizza la tecnologia per essere più vicina alle persone in modo semplice e coinvolgente e per offrire loro soluzioni personalizzate di connettività, energia e assicurazioni”, ha dichiarato Carlo Melis, Chief Technology Officer di Wind Tre.

“Come partner strategico di Wind Tre, abbiamo lavorato fianco a fianco per aumentare l’efficacia della sua proposta commerciale multiservizio, coniugando innovazione tecnologica e cambiamento di metodi e processi”, ha commentato Luca Quattropani, Head of Telecom Media and Technologies di Capgemini in Italia. “Capgemini è orgogliosa di aver realizzato una soluzione su misura che sta aiutando Wind Tre a essere più agile e a differenziarsi nel mercato altamente competitivo delle telecomunicazioni in Italia”.

Per aiutare Wind Tre a trasformare il suo approccio di marketing e migliorare la customer experience, Capgemini ha creato una soluzione su misura che incorpora il Customer Decision Hub (CDH) di Pega, Adobe Experience Cloud e i servizi di Google Cloud integrati completamente con la customer data platform.

Maggiori informazioni e un video sul progetto sono disponibili sul sito di Capgemini.