Wildix Summit UC&C 2021, online il 18 gennaio 2021

Il Summit UC&C è un evento annuale dove i fornitori di UC&C apprendono preziose informazioni sul loro mercato e ricevono gli aggiornamenti più importanti di Wildix, fornitore internazionale di soluzioni di Unified Communications.

Negli anni precedenti, l’evento si è sempre svolto con la partecipazione fisica degli invitati, sia per quanto riguarda l’evento in Europa sia in quello in Nord-America. Quest’anno, a causa delle difficoltà negli spostamenti dovuti alla pandemia di COVID-19, la società ha deciso che l’evento si svolgerà virtualmente in live streaming.

“La videoconferenza e lo smart working sono stati i protagonisti dello scorso anno e vogliamo che il Summit UC&C sia al passo con gli standard moderni”, ha annunciato Steve Osler, CEO di Wildix. “Ora che ci siamo abituati a utilizzare la tecnologia per superare le distanze e per collaborare, ci aspettiamo anche di poter partecipare alle riunioni comodamente da casa. In qualità di leader nel settore UC&C, noi di Wildix dobbiamo essere all’altezza di questa aspettativa, anche per quanto riguarda il nostro evento annuale più importante.”

Sebbene gran parte del Summit UC&C verterà sugli aggiornamenti di Wildix, l’evento annuncerà anche i principali cambiamenti nel settore dell’IT, e, in particolare, si parlerà della nuova percezione del cliente riguardo a questo mercato.

Osler ha continuato con: “Questo Summit si concentra sulle opportunità di business e su come queste si siano modificate durante quest’anno, soprattutto quando parliamo di tecnologia. Per tutti noi, la tecnologia è diventata ora un elemento fondamentale e permanente nelle nostre vite. Ecco perché, oggi più che mai, i fornitori di soluzioni di comunicazione giocano un ruolo fondamentale nel business e hanno il potenziale per fare la differenza nella vita delle persone.”

Gli headliner dell’UC&C Summit 2021 saranno Steve Osler (CEO Wildix), Dimitri Osler (CTO Wildix), Emiliano Tomasoni (CMO Wildix) e Alberto Benigno (CSO Wildix). L’evento ospiterà anche numerosi relatori esterni tra cui: Raphaël Croteau (Regional Vice President – Italy/Switzerland SMB – Salesforce), Julie Thomas (CEO di ValueSelling) e Dominic Black ( Director – Research di Cavell Group).

La formazione si rivela assolutamente interessante. Nelle scorse edizioni l’UCC Summit ha ospitato Dominic Black (Direttore della ricerca presso il Gruppo Cavell), Jay McBain (Analista di Forrester), Jim Roche e Mitch Friedman (Managing Partners di ValueSelling Associates Inc.), David Anderson (fondatore della David J Anderson School of Management e Kanban innovator) e Alexei Zheglov (Fondatore e Principal Consultant di Lean A-to-Z, Inc.).

Il Summit sarà trasmesso il 18 gennaio 2021 dalle 16:00 alle 19:00 CET a tutti coloro che si registreranno. Potranno iscriversi sia i Partner Wildix sia le aziende UC&C interessate a diventare Partner nel 2021. Quest’anno, inoltre, sarà possibile ordinare la “Summit Box” piena di merchandising Wildix da indossare durante l’evento, come se si partecipasse fisicamente.