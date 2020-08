WiFi 6 anche outdoor, nuovi access point Netgear

Netgear ha rilasciato gli access point Insight Managed WiFi 6 AX1800 (WAX610 e WAX610Y) per portare la tecnologia WiFi 6 (802.11ax) in ambienti aziendali e ad alta intensità, interni ed esterni.

I dispositivi connessi potranno beneficiare di una velocità fino al 70% di volte maggiore rispetto a quella del precedente standard (802.11ac) calcolata su banda da 2.4GHz e fino a una velocità maggiore del 30% su banda da 5GHz se paragonata ad access point equivalenti con standard WiFi 5.

La gestione di rete ottimale, anche in presenza di dispositivi ad alta intensità è sicura, grazie al protocollo WPA3 che rende il WAX610 una soluzione ideale per uffici, scuole, alberghi, ristoranti, ospedali e centri medici.

I nuovi access point Netgear sono gestibili anche da remoto e possono essere connessi a tutti gli switch, router, network storage grazie alla piattaforma Netgear Insight.

I nuovi access point sono anche compatibili con i dispositivi client WiFi e gli Access Point WiFi della generazione precedente WiFi 5 (802.11ac) o WiFi 4 (802.11n).

Con la funzionalità OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) offerta dal nuovo standard Wi-Fi 6, la tecnologia MU-MIMO in upstream e downstream, l’aumento della velocità, copertura e capacità, gli utenti saranno in grado di ottenere il massimo delle prestazioni anche all’aumentare dei dispositivi.

Il modello WAX610Y è stato pensato per l’utilizzo outdoor. È stato infatti progettato per fornire una connettività WiFi avanzata in ambienti difficili dove, ad esempio, c’è un’esposizione prolungata alla luce del sole, freddo, gelo, piogge, grandine e umidità. La certificazione IP55 garantisce infatti il funzionamento anche in condizioni climatiche avverse con temperature che vanno da -20°C a 60°C.

Sono caratteristiche lo rendono adatto a cantieri edili, zone di carico, cortili di scuole, ristoranti con dehor, garage e altro.

Per le aziende WPA3 è il massimo livello di sicurezza della connessione WiFi: 8 reti wireless separate (SSID) possono essere utilizzate dall’amministrazione, dai dipendenti, clienti o ospiti e anche dai dispositivi IoT (telecamere di sorveglianza WiFi, termostati, serrature e sensori) con VLAN separate e sicure. Dynamic VLAN per assegnazione utente RADIUS è una funzione progettata appositamente per le aziende che utilizzano RADIUS per gestire in modo efficiente gli account utente e gli accessi

Netgear Insight Cloud mette a disposizione individuazione e configurazione istantanea degli access point wireless gestiti da Insight; configurazione centralizzata di reti wireless, SSID, criteri di sicurezza WiFi e di roaming e collegamenti VLAN con switch, porte e PoE, per reti efficienti e sicure; monitoraggio da remoto e gestione semplificata e continuativa del firmware dei dispositivi Insight Managed (WiFi, switch, router, NAS) con dashboard per le performance, avvisi e funzioni di risoluzione dei problemi, incluso il riavvio da remoto; monitoraggio e gestione da remoto in un unico pannello multi-device, multi-network, multi-site e multi-tenancy.