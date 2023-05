Extreme Networks: nuovi access point Wi-Fi 6E e switch universali

Extreme Networks, società specializzata in soluzioni di rete, ha annuncia delle nuove soluzioni progettate per portare innovazioni nel settore del networking.

L’AP3000 viene presentato dall’azienda come l’access point Wi-Fi 6E più piccolo ed efficiente del settore, concepito per soddisfare le esigenze degli utenti più attenti ai costi, che hanno bisogno di prestazioni di livello enterprise in un apparato di dimensioni ridotte.

Inoltre, Extreme Networks ha ampliato la gamma di Universal Switch con l’introduzione degli switch 7520 e 7720, progettati in modo specifico per applicazioni aziendali core e di aggregazione, e degli switch 8820, router switch ad alta densità con ampio buffer, progettati per reti aziendali di grandi dimensioni.

Le piattaforme universali Extreme – sottolinea l’azienda – consentono agli utenti di scegliere il proprio sistema operativo e di sostituirlo quando necessario, prolungando la vita dell’hardware ed eliminando i costi di aggiornamento della rete.

Principali caratteristiche dei nuovi prodotti Extreme

L’AP3000 è stato progettato per offrire prestazioni ottimizzate sia in ambienti ad alta densità sia in ambienti difficili, e ha un assorbimento di soli 13,9 W che lo rendono – afferma Extreme – l’access point Wi-Fi 6E con il più basso consumo energetico sul mercato.

È disponibile in due diversi modelli, con una doppia radio 2×2:2 e antenne esterne opzionali con un ampio range di temperature, che lo rendono adatto ad ambienti molto diversi, dalle basse alle alte temperature, dagli impianti produttivi e dai magazzini con soffitti molto alti alle aule nelle scuole e nelle università.

L’AP3000 funziona perfettamente con Extreme Fabric, e consente agli utenti di automatizzare l’onboarding e il provisioning e di sfruttare l’ipersegmentazione per aumentare la sicurezza della rete.

Extreme ha inoltre portato l’innovativa piattaforma di Universal Switching al centro della rete con i nuovi switch universali 7520 e 7720 per applicazioni core e di aggregazione, ricchi di funzionalità e compatibili con Extreme Fabric, per cui consentono un onboarding automatizzato e il riconoscimento automatico degli apparati Extreme e delle terze parti, oltre a una maggiore sicurezza della rete grazie all’ipersegmentazione.

Ideali per ambienti molto esigenti in ambito governativo, sanitario, manifatturiero e dell’istruzione, gli switch 7520 e 7720 saranno disponibili in una gamma di modelli multirate e multi-Gig.

Il 7520 è stato progettato per le implementazioni server e top of rack da 1/10/25 Gb nei data center e negli ambienti di cablaggio. Grazie ai modelli per rame da 1/10 Gb e per fibra da 1/10/25 Gb, il 7520 consente agli utenti di scegliere la piattaforma più adatta alle specifiche esigenze di cablaggio e velocità di trasmissione.

Il modello 7720 risponde a esigenze di switching core ad alta velocità, con un massimo di 32 porte da 100 Gb, e consolida in un’unica famiglia fino a otto diverse categorie di switch di aggregazione/core di vecchia generazione.

Lo switch Extreme 8820 estende la Universal Platform alle grandi aziende e ai service provider, e può essere utilizzato nel bordo del data center come switch leaf o spine per fornire l’aggregazione a livello core. Grazie al supporto nativo della tecnologia Fabric, alla protezione dei servizi essenziali con Trusted Delivery e all’ottimizzazione del traffico per migliorare le prestazioni, lo 8820 consente a grandi aziende e service provider di ridurre i costi e aumentare la velocità della rete, offrendo una migliore esperienza di connettività agli utenti finali.

Lo 8820 sarà disponibile in configurazioni da 40×100 Gb o 80×100 Gb (QSFP28), con la possibilità di dividere in 4×25/10 Gb per ottenere 80×40 Gb, 144×25 Gb, 144×10 Gb o, con l’8820-40C, in configurazioni da 40×40 Gb, 72×25 Gb, 72×10 Gb.

Nabil Bukhari, Chief Technology Officer e Chief Product Officer di Extreme Networks, commenta: “Le piattaforme universali Extreme sono qualcosa che nessun altro nel settore è in grado di offrire, e che permettono agli utenti di evitare completamente il lock-in a livello hardware e di scegliere il proprio caso d’uso in modo tale da ottenere grande flessibilità e risparmiare tempo e denaro quando si tratta di modifiche o aggiornamenti. I nuovi prodotti annunciati a Extreme Connect 2023 sono progettati per la flessibilità, la sicurezza e la libertà di scelta degli utenti, a cui consentono di creare una rete in grado di supportare le loro esigenze in continua evoluzione e di scalare per fornire la migliore esperienze di connettività agli utenti finali“.