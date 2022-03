Wide Group adotta il protocollo SPID per il portale MyWide

Wide Group ha confermato il proprio impegno nell’innovazione tecnologica fornendo ai propri clienti la possibilità di accedere tramite SPID a MyWide, il portale dedicato all’ “home broking”.

Si tratta di una delle prime aziende in ambito assicurativo a offrire questo particolare servizio, che consente la risoluzione in via definitiva delle criticità normative legate al riconoscimento a distanza degli utenti e all’autenticazione degli accessi, oltre che la possibilità di consultare e firmare digitalmente i documenti.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è ormai la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Anche il mercato dell’impresa privata si sta avvicinando sempre più all’utilizzo di questo sistema, che permette di accedere con un click ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti tramite un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino.

Gli italiani che si sono già dotati di identità digitale sfiorano ormai i 28,5 milioni e sono oltre 9.500 le amministrazioni pubbliche che forniscono servizi e consentono l’accesso tramite protocolli di login su SPID (fonte Agenzia per l’Italia Digitale). Stanno lentamente crescendo anche i fornitori privati attivi (88 in totale a inizi febbraio) così da permettere ai loro clienti di accedere ai propri portali attraverso il riconoscimento digitale.

Wide Group mira quindi a distinguersi nel mercato assicurativo nazionale per il modello di business adottato e per i molteplici servizi a disposizione di un cliente sempre più evoluto e digitalizzato, in grado di incontrare diversi bisogni e necessità.

Infatti, il percorso di avanguardia tecnologica di Wide ha permesso la recente abilitazione del suo portale MyWide all’utilizzo del protocollo di autenticazione SPID, garantendo alla clientela l’accesso all’area dedicata all’ “home-broking”, da cui è possibile effettuare pagamenti, controllare lo stato dei sinistri, scaricare e firmare documenti e avere a portata di mano tutto il proprio profilo assicurativo.

Le modalità d’accesso attraverso SPID permettono anche una migliore gestione dei dati personali dei propri clienti e Wide sta già lavorando per aggiungere a breve diverse altre funzionalità operative, quale ad esempio la gestione diretta dei sinistri.

L’abilitazione all’utilizzo del protocollo di autenticazione SPID sul portale MyWide – commenta Gerardo Di Francesco, Co-founder & Managing Partner di Wide Group – è un’innovazione coerente con l’importante attività di AgID in termini di digitalizzazione del nostro paese e incontra un bisogno sempre più reale dei cittadini per l’utilizzo della loro identità digitale non solo per la fruizione dei servizi nel settore pubblico, ma anche in quello privato.

I clienti Wide Group con accesso al portale MyWide – prosegue Di Francesco – potranno quindi beneficiare di una migliore esperienza utente e maggiore facilità di fruizione dei servizi con possibilità di consultazione e firma digitale dei documenti. In particolare, per Wide e il settore assicurativo, questa implementazione porterà a una risoluzione definitiva delle criticità normative legate al riconoscimento a distanza degli utenti e all’autenticazione degli stessi nei nostri sistemi.

