WhatsApp, Mark Zuckerberg annuncia il lancio delle Community

WhatsApp lo aveva preannunciato qualche mese fa, che il team era al lavoro per creare Community, funzione descritta come un importante aggiornamento al modo in cui le persone potranno connettersi all’interno dei gruppi per loro importanti.

Ora Mark Zuckerberg ha annunciato che la piattaforma di comunicazione ha iniziato a implementare Community su WhatsApp a livello globale e nei prossimi mesi sarà disponibile per tutti.

Community come vicinati, scuole e luoghi di lavoro – ha spiegato l’azienda – ora possono collegare più gruppi e organizzare le conversazioni di gruppo in un unico posto su WhatsApp.

Per iniziare, basterà toccare la nuova tab Community in alto nelle chat su Android e in basso su iOS. Da lì, sarà possibile creare una nuova community da zero o aggiungere gruppi esistenti.

Quando si è in una community, si può facilmente passare da un gruppo disponibile all’altro per ottenere le informazioni di cui si ha bisogno e al momento opportuno, mentre gli amministratori possono inviare aggiornamenti importanti a tutti i membri.

Con Community, l’obiettivo di WhatsApp è migliorare la comunicazione per le organizzazioni grazie a un livello elevato di privacy e sicurezza.

Le alternative oggi disponibili – ha affermato l’azienda – richiedono di affidare ad app e società di software una copia dei propri messaggi, mentre WhatsApp intende offrire alle persone il livello più alto di sicurezza fornito dalla crittografia end-to-end.

WhatsApp ha poi annunciato anche il lancio di tre nuove funzioni: la possibilità di creare sondaggi nelle chat, chiamate di gruppo con 32 persone e gruppi contenenti fino a 1024 utenti.

Come per le reazioni con emoji, la condivisione di file più grandi e l’eliminazione degli amministratori, queste funzioni possono essere usate in tutti i gruppi, ma sono particolarmente utili per le community.

WhatsApp ha sottolineato di aver collaborato con oltre 50 organizzazioni di 15 Paesi per sviluppare Community secondo le loro esigenze.

Ciò, per far sì che questi nuovi strumenti possano consentire a gruppi come questi di migliorare la loro organizzazione e raggiungere i loro obiettivi.