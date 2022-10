WhatsApp KO: il social network fuori servizio in tutto il mondo

Da quasi 2 ore WhatsApp risulta fuori servizio in tutto il mondo: centinaia di migliaia di segnalazioni da innumerevoli nazioni certificano la situazione di disservizio del popolare social network del gruppo Meta.

Non si tratta della prima situazione di questo tipo occorsa a WhatsApp, tuttavia non accade così spesso (fortunatamente) che la situazione si protragga per un lasso di tempo così lungo.

Ne stanno beneficiando, come sempre in questi casi, i principali competitor, Telegram su tutti.

Vi aggiorneremo non appena ci saranno sviluppi.