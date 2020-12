Fare ecommerce con Whatsapp: arriva la funzione carrello

WhatsApp sta diventando sempre più simile a un ecommerce con tanto di carrello, dove i proprietari di piccole attività possono gestire gli ordini e fornire informazioni sui prodotti o servizi in vendita.

Grazie ai cataloghi, i clienti possono controllare la disponibilità dei prodotti e le aziende possono organizzare le chat in base ai singoli articoli. Sono sempre di più gli utenti che acquistano tramite chat ed è per questo che desideriamo migliorare ulteriormente l’esperienza di vendita e di acquisto.

Per questo oggi la società annuncia l’arrivo della funzione carrello su WhatsApp, uno strumento particolarmente utile quando si comunica con attività che vendono più di un articolo alla volta, come nel caso di ristoranti o negozi di abbigliamento.

Con la funzione carrello, gli utenti possono sfogliare il catalogo, selezionare più prodotti e inviare l’ordine all’attività in un singolo messaggio. In questo modo, per le attività sarà più facile tenere traccia degli ordini ricevuti e gestire le richieste dei clienti, agevolando così le vendite.

Usare la funzione carrello è molto semplice: basta selezionare gli articoli nel catalogo e toccare “Aggiungi al carrello“.

Quando tutti gli articoli sono stati inseriti nel carrello, è possibile inviare il contenuto del carrello all’attività con un semplice messaggio.

Per maggiori dettagli sull’utilizzo della funzione carrello, è possibile consultare questa pagina con le FAQ messe a disposizione da WhatsApp.

La funzione carrello sarà disponibile in tutto il mondo a partire da oggi.