Il cloud italiano diventa grande: nasce Westpole Europe

Grazie alla acquisizione della maggioranza di Professional Solutions da I.R.I.S. Group SA, il gruppo Livia da il via a Westpole Europe.

Con Westpole S.p.A. nasce un gruppo europeo leader nel campo del Cloud Computing e della Business Automation, che impiegherà 600 persone su 8 uffici in Europa e genererà un fatturato vicino ai 100 milioni di euro.

L’acquisizione comprende le divisioni Hybrid Technology Solutions e International Organizations. Queste (precedentemente detenute da I.R.I.S.) continueranno ad operare con il marchio Westpole (Westpole Belgium e Westpole Luxembourg), creando un gruppo europeo specializzato in soluzioni di Managed Services, Business Process Management, Cloud Computing e Cyber​​Security.

Le società del gruppo gestiscono inoltre già oggi i sistemi informativi strategici delle istituzioni governative in Belgio, Lussemburgo e Italia, oltre a quelli della Comunità Europea.

Il gruppo Westpole sarà guidato da Massimo Moggi, manager già a capo di Westpole S.p.A. che vanta una lunga esperienza nella gestione di aziende ICT in Europa e negli Stati Uniti. In particolare, ha gestito con successo il rilancio di Westpole successivamente allo scorporo dal gruppo Hitachi nel 2018.

Il manager italiano ha espresso la propria soddisfazione, dichiarando che Westpole ha sempre puntato ad essere un valido partner per l’innovazione delle aziende pubbliche e private, grazie ad un solido mix di persone, soluzioni e competenze. Moggi si è detto molto soddisfatto della crescita, che permette alla società di presentarsi al mondo dei servizi Cloud su scala internazionale, con l’intento di progettare soluzioni a supporto della competitività delle aziende in tutta Europa.

A maggior ragione, in questo momento storico, Moggi è convinto che la trasformazione digitale sia essenziale per accelerare la ripresa dell’economia globale