Western Digital porta il data center sull’edge anche in luoghi remoti

Western Digital ha annunciato la disponibilità della nuova linea di server Ultrastar Edge ad alte prestazioni progettata per portare le risorse di calcolo più vicine a dove vengono generati i dati, per un’elaborazione più veloce, una latenza inferiore e un processo decisionale in tempo reale, anche senza connessione.

Con la crescente adozione del 5G, dell’IoT e del cloud, ha sottolineato Western Digital, le aziende e i consumatori si aspettano prestazioni super-veloci per le loro applicazioni.

Questo sta creando la domanda di nuove architetture intelligenti distribuite al di fuori dei data center principali, per aiutare a inserire, analizzare e trasformare i dati all’edge.

Inoltre, aggiunge Western Digital, le organizzazioni si trovano a eseguire applicazioni in luoghi estremamente remoti, come deserti, mari o giungle, e si sta facendo più forte la necessità di computing e storage ruggedized dove le reti possono essere costose, intermittenti o inesistenti.

Progettati per i cloud service provider, le telco e gli integratori di sistemi, i server Ultrastar Edge di Western Digital sono facili da trasportare, distribuire e scalare sul campo, in strutture di colocation, in una fabbrica o in data center remoti.

La nuova famiglia include Ultrastar Edge-MR, un server estremamente robusto, impilabile e trasportabile per team militari e specializzati che lavorano sul campo in ambienti remoti e difficili.

E Ultrastar Edge, un server trasportabile 2U montabile su rack con un case portatile per colocation e data center edge.

Al cuore di ogni soluzione Ultrastar Edge c’è un server resistente e ad alta velocità che supporta fino a 40 core con due processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione, una GPU Nvidia T4 e otto SSD Ultrastar NVMe che forniscono fino a 61 TB di storage.

Questa combinazione offre velocità e capacità adatte per gli analytics in tempo reale, l’intelligenza artificiale, il deep learning, il training e l’inferenza del machine learning e la transcodifica video sull’edge.

Il server è dotato di due connessioni Ethernet da 50 Gb o una da 100 Gb per l’invio di dati critici al cloud o al data center quando è collegato.