Western Digital e Samsung, partnership per gli storage del futuro

Samsung Electronics e Western Digital annunciano di aver siglato un memorandum d’intesa per l’avvio di una collaborazione unica volta a standardizzare e guidare un’ampia adozione delle tecnologie di storage di prossima generazione per il posizionamento, l’elaborazione e la struttura dei dati (D2PF).

Le aziende si impegneranno per creare un vigoroso ecosistema per le soluzioni Zoned Storage e consentire al settore di concentrarsi su innumerevoli applicazioni che possono offrire un valore maggiore ai clienti.

Quest’annuncio segna un passo importante e la prima collaborazione tra Samsung e Western Digital, due leader tecnologici che si sono uniti per creare una standardizzazione diffusa e stimolare la consapevolezza dell’esistenza di importanti tecnologie di archiviazione.

Focalizzandosi sulle applicazioni aziendali e sul cloud, la partnership dovrebbe favorire una serie di collaborazioni intorno alla standardizzazione della tecnologia e allo sviluppo di software per le tecnologie D2PF, come lo Zoned Storage. Grazie a questa partnership, gli utenti finali possono avere garanzia del fatto che le nuove tecnologie di storage avranno il supporto di più provider e di società di hardware e software integrate verticalmente.

“Lo storage rappresenta la base fondamentale nel processo di consumo e utilizzo dei dati. Per incontrare e rispondere alle attuali esigenze, prevedendo anche le necessità future, abbiamo bisogno di continuare a innovare, collaborare e tenere il passo come realtà capace di dare vita a nuovi standard e architetture”, ha dichiarato Rob Soderbery, EVP e GM, Flash Business Unit di Western Digital. “Affinché un ecosistema tecnologico abbia successo, gli schemi e i modelli di soluzioni generali devono combinarsi così da evitare una frammentazione, che ne ritarda l’adozione e aggiunge inutili complessità per gli sviluppatori di pacchetti di software.”

Soderbery ha aggiunto: “Per anni Western Digital ha contribuito a gettare le basi dell’ecosistema Zoned Storage con il kernel Linux e la comunità del software open-source. Siamo entusiasti di portare i risultati del nostro contributo in questa iniziativa congiunta con Samsung per favorire una più ampia adozione dello Zoned Storage tra gli utenti e gli sviluppatori di applicazioni”.

“Questa collaborazione testimonia il nostro impegno costante nel rispondere alle esigenze dei clienti, attuali e future, e ha un significato speciale poichè prevediamo che si svilupperà ulteriormente in maniera attiva per contribuire a una standardizzazione dello Zoned Storage”, ha dichiarato Jinman Han, Corporate EVP, Head ofMemory Sales & Marketing di Samsung Electronics. “Il nostro impegno in questa partnership si focalizzerà sugli ecosistemi hardware e software per garantire che il maggior numero possibile di clienti possa beneficiaredei vantaggi di questa importantissima tecnologia”.

Le due aziende hanno già avviato un’iniziativa legata ai dispositivi Zoned Storage, comprese le unità SSD ZNS (Zoned Namespaces) e HDD SMR (Shingled Magnetic Recording). Attraverso organizzazioni come SNIA(Storage Networking Industry Association) e Linux Foundation, Samsung e Western Digital definiranno modelli e schemi di alto livello per le tecnologie Zoned Storage di prossima generazione. Con l’obiettivo di realizzare architetture di data center open e scalabili, hanno fondato lo Zoned Storage TWG (Technical Work Group), approvato da SNIA nel dicembre 2021. Il gruppo sta già definendo e raccogliendo i casi d’uso comuni per i dispositivi Zoned Storage, così come l’architettura host/device e i modelli di programmazione.

Inoltre, la partnership sarà il punto di partenza per espandere le interfacce di dispositivi basati su zone (ad esempio ZNS, SMR), così come i dispositivi di archiviazione di futura generazione ad alta capacità con tecnologie di posizionamento ed elaborazione dei dati avanzate. In una fase successiva, queste iniziative saranno ampliate per includere altre tecnologie D2PF emergenti come lo storage computazionale e lo storage a livello di fabric, tra cui NVMeover Fabrics (NVMe-oF).

