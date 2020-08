Webinar: Teamcenter X, il vantaggio di usare un PLM in cloud

Teamcenter X è la nuova piattaforma di Siemens per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), che viene fornita come servizio in cloud.

Teamcenter X permette alle aziende di ogni dimensione, di iniziare a lavorare più velocemente, grazie a configurazioni basate su best practice di vari settori, senza dover ricorrere all’ampliamento delle risorse IT, essendo in cloud.

Gli utenti possono iniziare con quello che serve subito e in seguito espanderne la configurazione sul cloud.

Il nuovo PLM di Siemens viene infatti erogato in modalità cloud SaaS (Software-as-a-Service), per un facile accesso e utilizzo.

Si tratta di una soluzione che utilizza le tecnologie come l’intelligenza artificiale e il machine learning per aiutare a lavorare in modo più intelligente.

Per consentire di comprendere il valore di una soluzione di Plm in cloud, Tecniche Nuove ha organizzato un appuntamento con gli esperti di Siemens Digital Industries Software: un webinar gratuito per scoprire tutti i vantaggi che offre Teamcenter X, dalla gestione in modo più semplice dei processi di progettazione, modifica e gestione delle distinte base.

Il webinar si terrà il 24 settembre alle ore 11.

Iscriviti al webinar