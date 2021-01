Webinar: progettare e utilizzare una workstation CAD virtuale

Con le nuove macchine storage All flash di Netapp e le schede Nvidia, infatti, si ottengono performance ad alto livello che permettono di elaborare anche progetti CAD virtuali più complessi, per visualizzarli e lavorarci con dispositivi come notebook tradizionali, tablet e thin client.

Il webinar consentirà di collocarsi in uno scenario in cui la virtual workstation che gode della sinergia di NetApp, Citrix e Nvidia, consente collaborazione semplificata, scalabilità, protezione dei dati e altissime prestazioni .

Durante il webinar saranno pertanto illustrati e approfonditi ambienti implementati con l’installazione di applicativi di virtualizzazione, per scoprire i risultati che hanno portato vantaggi alle aziende.

Il webinar spiegherà come operare senza distinzione dalla sede aziendale o da remoto in modo flessibile e in totale sicurezza; beneficiare dell’indipendenza dalla workstation fisica; proteggere la proprietà intellettuale dell’azienda; proteggere i disegni in azienda sullo storage e non sulle workstation singole; ridurre i tempi di caricamento e salvataggio dei progetti CAD; benefdiciare del ripristino istantaneo della progettazione per qualsiasi problema o anomalia software o delle workstation.