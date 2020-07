Webinar: l’IoT in produzione con tre linee guida

IoT, tre linee guida per cogliere le opportunità della Industria 4.0 è il titolo di un webinar che si terrà il 16 luglio alle ore 11:00.

Con l’Iot, Internet of Things, infatti, il potere dei dati può contribuire al miglioramento della produzione seguendo tre vettori tecnologici di base: le infrastrutture, il software e gli analytics.

Per implementarli, anche partendo da zero, le aziende devono indirizzarsi verso architetture in grado di scalare.

Per iniziare bene, quindi, serve dapprima individuare uno use case IoT che consenta di attivare un processo poi misurabile.

Le scelte da fare, i pilastri tecnologici da collocare in azienda, le tecnologie da adottare, la visione da tenere per darsi una strategia di lunga vita, capace di cambiare radicalmente il modo di produrre e di generare profitti, in un webinar gratuito.

Dario Colombo, Editor e digital content manager, New Business Media, Tecniche Nuove

Arturo Prencipe, IoT Business Development Manager Italy, France & Spain, Dell Technologies

Affronteranno il tema dell’introduzione dell’IoT in produzione e della misurazione dei risultati ottenuti

Appuntamento al 16 luglio 2020 ore 11:00

