Webinar: come gestire le applicazioni 4.0 in cloud con l’IoT

Come connettere in modo diretto le macchine al cloud con IoT, edge computing, analytics e realtà aumentata per la smart factory, implementando una linea di servizio in modalità 4.0? Lo spieghiamo in un webinar.

Oggi l’integrazione dell’Industrial IoT di Alleantia con la suite TeamViewer IoT consente di connettere, in modo Plug&Play, al cloud macchine industriali di qualunque comparto applicativo per poterle monitorare, analizzare e programmare in modo semplice, da qualunque punto e in ogni momento, tramite una connettività out-of-the-box da remoto.

Questo significa che si possono installare applicazioni 4.0 in cloud, in sicurezza, in modo che siano pronte all’uso, che vanno dal telecontrollo al monitoraggio in cloud, alla realtà aumentata, all’analytics, sino al supporto ai processi di Service.

In questo modo si ha una maggiore garanzia di redditività, ritorno economico e fiducia per tutto il ciclo di vita del tuo investimento.

Abbiamo organizzato in webinar per illustrare la User Interface IOT per i Frontline workers basata sulle soluzioni di Realtà Aumentata integrate by BARS e per spiegare come le soluzioni di Realtà Aumentata contribuiscono a riscrivere le Best Business Practice nella gestione dei processi di produzione, maintenance & service.

Inoltre, con il supporto di Melchioni Electronics, si può accedere alle soluzioni integrate con i gateway e PC industriali dei principali leader mondiali in ambito industriale in linea con le tecnologie avanzate utili ad affrontare le crescenti richieste di un mercato in continua evoluzione.

I servizi di personalizzazione e assemblaggio delle piattaforme secondo le specifiche ricercate aiutano ad avere un interlocutore in linea con un modello “one-stop-shop” accedendo a un unico supporto tecnico-commerciale pre e post vendita.

