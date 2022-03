Webex Meetings per iPad ora supporta il multitasking di iPadOS

Il multitasking senza soluzione di continuità di iPad aiuta a lavorare in modo intelligente e produttivo con applicazioni e attività concomitanti, come prendere appunti, inviare email e ora, per gli utenti di Webex Meetings, le videoconferenze con la soluzione di Cisco.

Cisco ha infatti recentemente introdotto il supporto per la funzionalità Picture in Picture su iPadOS nell’app Webex Meetings per iPad.

Gli utenti iPad possono ora utilizzare Picture in Picture quando partecipano alle riunioni sulla piattaforma Webex, per essere più produttivi durante le chiamate.

Dipendenti e professionisti possono sfruttare questa funzione al lavoro per seguire lo speaker attivo o il contenuto condiviso mentre, ad esempio, rispondono alle email o gestiscono gli appuntamenti del calendario.

Il tutto, potendo avere i vari task fianco a fianco, a solo un tocco di distanza.

Per sfruttare le funzionalità di multitasking con Webex Meetings, basta toccare il pulsante Picture in Picture e lo schermo video si ridimensiona in un angolo del display dell’iPad. Poi aprire una seconda app mentre il video continua a essere riprodotto.

L’utente può avviare in modo semplice e veloce il multitasking o tornare a visualizzare il meeting a schermo intero in qualsiasi momento durante una riunione.

Cisco fa alcuni esempi di casi d’uso più diffusi negli ambiti che possono interessare l’utenza dell’azienda.

Ad esempio, questa opzione permette a un rappresentante di rivedere i contratti o altri documenti di vendita durante un incontro con il cliente per concludere un accordo ovunque si trovi e in qualsiasi momento.

Oppure, un’impresa può rendere i propri field worker più produttivi permettendo loro di fare consultazioni video a distanza e di accedere ai file mentre forniscono servizi professionali in trasferta.

O, ancora, per rendere più facile per gli operatori sanitari accedere alle cartelle cliniche dei pazienti su un unico dispositivo, durante gli appuntamenti virtuali con Webex Meetings su iPad.

Con il supporto per Picture in Picture integrato in iPadOS ora disponibile in Webex Meetings per iPad, le imprese e le organizzazioni possono – in sostanza – potenziare la loro forza lavoro ibrida con la flessibilità di rimanere produttivi da qualsiasi luogo.

