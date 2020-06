WatchGuard Technologies porta a termine l’acquisizione di Panda Security

Dopo l’annuncio di marzo dell’accordo raggiunto per l’acquisizione di Panda Security, WatchGuard Technologies ha reso noto di aver completato l’acquisizione della società di sicurezza informatica.

In virtù della acquisizione Panda è ora una consociata interamente controllata da WatchGuard e l’unione delle due aziende consentirà ai rispettivi clienti e partner attuali e futuri di consolidare i loro servizi di sicurezza per una protezione che si estende dalla rete fino all’endpoint in un’unica realtà.

L’obiettivo immediato sarà fornire a partner e clienti l’accesso al portafoglio esteso di soluzioni di sicurezza di entrambe le aziende. Una volta che i due portafogli saranno integrati, i partner e i clienti trarranno vantaggio dalle funzionalità avanzate di rilevamento e risposta alle minacce alimentate dalle moderne capacità di intelligenza artificiale, da tecniche di profilazione basate sul comportamento e dalle capacità all’avanguardia di correlazione degli eventi di sicurezza, nonché da ulteriori vantaggi operativi come una gestione centralizzata della sicurezza della rete e degli endpoint.

I rivenditori WatchGuard godranno dell’accesso immediato a Panda Adaptive Defense 360, che include sia funzionalità EPP (endpoint protection platform) che funzionalità EDR (endpoint detection and response) e prodotti Advanced Reporting Tool tramite il programma Panda Security Early Access Program, che verrà lanciato il 1 giugno 2020. Questo nuovo programma metterà rapidamente questi nuovi interessanti prodotti a disposizione dei partner WatchGuard per la formazione e l’implementazione interna, nonché per la rivendita agli utenti finali.

Come parte della transazione, Investing Profit Wisely (IPW) entrerà a far parte di Vector Capital and Francisco Partners come azionista di WatchGuard Technologies. Juan Santamaria Uriarte entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di WatchGuard. WatchGuard è stata rappresentata nella transazione da Paul Hastings LLP and Cuatrecasas, Gonçalves Pereira LLP. Jefferies International ha agito come unico consulente finanziario per Panda Security e Uría Menéndez come consulente legale per i venditori di Panda Security in questa transazione.