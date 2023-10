Wacom: due nuovi display interattivi della gamma professionale Cintiq Pro

In occasione del suo 40° anniversario, Wacom ha annunciato l’ampliamento della sua linea di prodotti di punta Wacom Cintiq Pro.

La Wacom Cintiq Pro 17 e la Wacom Cintiq Pro 22 vanno ad affiancare la Wacom Cintiq Pro 27, posizionandosi come standard di settore fra i display interattivi con penna destinati a professionisti che richiedono le tecnologie più avanzate per realizzare opere creative all’avanguardia.

I due nuovi prodotti condividono la stessa tecnologia rivoluzionaria della Wacom Cintiq Pro 27 lanciata lo scorso anno: uno schermo con la precisione cromatica più avanzata e in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori, una frequenza di aggiornamento top di gamma pari a 120 Hz, che permette di ridurre la latenza della penna, e la penna Pro Pen 3 interamente personalizzabile.

Wacom Cintiq Pro: il cuore di uno studio creativo professionale avanzato

Alla base delle nuove Cintiq Pro 17 e 22 – sottolinea Wacom – c’è lo studio e la resa del colore, un elemento che oggi, e probabilmente anche in futuro, ha un’importanza fondamentale in moltissimi campi come VFX e CG, l’animazione professionale, l’illustrazione, la progettazione, la fotografia oltre che nella formazione creativa di studenti e insegnanti.

Il modello Cintiq Pro 22 ha uno schermo di 21,5”, ideale per chi necessita di più spazio sul display, mentre Cintiq Pro 17 ha uno schermo da 17,3”, puntando su un formato più compatto. Entrambi i display con risoluzione 4K sono in grado di visualizzare 1,07 miliardi di colori e vantano un’altissima copertura cromatica: 100% Rec.709 e 99% DCI-P3, la gamma di colore più usata per la produzione di video, film e broadcasting.

Entrambi i device dispongono anche di certificazione Pantone Validated e Pantone SkinTone Validated, così da soddisfare gli standard Pantone per la riproduzione precisa dell’intera gamma di tonalità della pelle umana. Con questo livello di precisione, in molti casi non vi è più la necessità di usare un secondo monitor di riferimento.

Le Cintiq Pro 17 e 22 supportano inoltre la gamma HDR. Sono dotate di curva HLG (hybrid log-gamma) e PQ (perceptual quantization) per la visualizzazione e l’editing di contenuti video HDR (high dynamic range). Rispetto all’SDR (standard dynamic range), le curve gamma ottimizzate fanno sì che le immagini appaiano più simili a come l’occhio umano percepisce il mondo reale.

Funzioni Touch evolute: penna Pro Pen 3, tasti ExpressKey, gesti multi-touch

Nei suoi 40 di attività, Wacom ha lavorato fianco a fianco con numerosi artisti con il risultato di produrre prodotti sempre più adatti alle esigenze di questi ultimi. Per i nuovi prodotti della linea professionale Cintiq Pro, Wacom ha introdotto raffinate funzionalità tattili elevate ed estremamente sensibili, che garantiscono un’esperienza ergonomica e intuitiva.

La penna Pro Pen 3, interamente personalizzabile, consente di modificare le dimensioni dell’impugnatura, la configurazione dei pulsanti e il peso della penna in base alle esigenze specifiche dell’artista.

Entrambi i display hanno otto tasti ExpressKey lungo i bordi posteriori, personalizzabili con le scorciatoie preferite. E per gli artisti che vogliono aumentare ulteriormente il livello di controllo e personalizzazione, Cintiq Pro 17 e 22 supportano la funzione multi-touch che consente di programmare determinati gesti come scorciatoie e di creare pulsanti virtuali per una maggiore efficienza nel flusso di lavoro.

I professionisti che vogliono personalizzare ancor di più la propria postazione di lavoro possono poi acquistare a parte il supporto Wacom Stand appositamente progettato per migliorare l’esperienza creativa o collegare la Cintiq Pro a bracci o supporti compatibili di terze parti.

“La famiglia di prodotti Cintiq Pro è stata creata in collaborazione con artisti, sviluppatori di giochi e video editor che esplorano nuovi orizzonti tecnologici”, dichiara Faik Karaoglu, Executive Vice President di Wacom Branded Business. “Abbiamo osservato gli artisti lavorare; abbiamo chiesto loro di cosa hanno bisogno e che cosa desiderano, integrando i loro desiderata ed esigenze nella nuova linea Cintiq Pro: in questo modo abbiamo realizzato dei display interattivi che soddisfino i loro bisogni attuali e riescano ad anticipare anche quelli futuri”.

Le innovazioni di Wacom continuano ad interpretare le necessità del settore creativo e dei suoi professionisti, migliorandone e semplificandone i flussi di lavoro. Inoltre, per far fronte alla sfida di lavorare a distanza in un ambiente creativo, Wacom sta aprendo una nuova strada con Project Mercury.

Attualmente disponibile in anteprima limitata, Project Mercury farà radicalmente evolvere l’uso delle tavolette professionali con penna e dei display relativi sulle connessioni desktop remote, assicura l’azienda

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti Wacom