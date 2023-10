VTEX favorisce la trasformazione digitale di Carrefour, Decathlon ed Electrolux

VTEX, la piattaforma globale di commercio digitale per grandi brand e retailer, ha accompagnato importanti imprese di settori diversi, accomunate dalla scelta di implementare una cultura dell’innovazione lungo il percorso di trasformazione digitale.

Ecco alcuni esempi di grandi aziende internazionali che stanno utilizzando con successo la piattaforma end-to-end di VTEX componibile e completa trasformando il proprio commercio digitale per aumentarne la redditività.

L’esperienza di trasformazione di Carrefour

Olivier Gibert, Global Chief Technology Officer, ha spiegato durante il VTEX DAY 2023 come l’azienda sia riuscita a raggiungere l’agilità del mercato e l’allineamento strategico tra business e IT adottando un approccio all’innovazione basata sui microservizi e sulla componibilità pragmatica. Creato nel 1959 in Francia, il Gruppo conta una rete di circa 12.000 negozi in tutto il mondo e attualmente è il più grande rivenditore di generi alimentari del Brasile.

L’azienda ha deciso di migrare alla fine del 2019 il suo ecommerce alla piattaforma componibile e completa di VTEX con cui ha accelerato il suo percorso di trasformazione del commercio digitale, per differenziarsi rapidamente dagli altri operatori. Ha spiegato Gibert: “La nostra sfida è stata quella di trasformare Carrefour in un’azienda digitale che utilizza la tecnologia e i dati per migliorare le proprie prestazioni e prepararsi al futuro“.

Carrefour Brasile non ha adottato un’architettura composable per motivi tecnologici, ma per poter fornire un servizio migliore ai clienti, spinta dalla ricerca di una piattaforma che fosse affidabile e stabile e che permettesse di accelerare il time to market e di garantire una customer experience migliore.

Sam James, CDO del Gruppo Carrefour Brasile, responsabile dell’intera trasformazione digitale, ha raccontato: “VTEX ci fa risparmiare tempo perché consente ai team di concentrarsi su ciò che fa la differenza per noi, anziché limitarci a mantenere una piattaforma complessa. Ci fa risparmiare denaro. In termini di OPEX, è una soluzione molto efficiente rispetto alle altre opzioni presenti sul mercato. Sappiamo che possiamo affidarci a VTEX per occuparci dell’infrastruttura, del backend e così via, mentre noi evolviamo tutto il resto”.

Decathlon spinge sull’omnicanalità con la Sales App di vendita VTEX

Catena globale di negozi di articoli sportivi fondata nel 1976 in Francia, con oltre 1.600 punti vendita in più di 60 Paesi, Decathlon offre un’ampia varietà di prodotti per più di 65 sport.

Con un’attività molto diversificata in Brasile, il marchio aveva una grande sfida da superare: quella della gestione delle scorte. Scegliendo le soluzioni omnichannel di VTEX, in particolare la Sales App, la catena ha integrato il proprio inventario rendendo disponibile una maggiore scelta di prodotti ai clienti del Paese.

Robin Drogat, Omnichannel Experience leader di Decathlon, ha spiegato come l’azienda abbia adottato l’approccio “endless shelf” (scaffale infinito) per dire sempre “sì” alle richieste dei clienti.

“La Sales App ha sanato alcuni dei nostri problemi – ha spiegato Robin Drogat – tra cui quello delle scorte. Oggi possiamo servire il cliente e garantire la sua soddisfazione anche se il prodotto è esaurito, grazie allo scaffale infinito abilitato dalla Sales App, e con il nostro nuovo formato di negozio oggi possiamo avere anche punti vendita più piccoli, con assortimento ridotto ma con accesso al 100% al catalogo prodotti. Posso affermare che oggi tutti i negozi Decathlon sono uguali, in un certo senso, il che mi permette di vendere tutti i prodotti per oltre 65 sport. Inoltre il mondo omnichannel ci porta a offrire un’esperienza unica. Oggi, grazie al nostro approccio omnichannel, i negozi fisici influenzano solo ⅓ delle nostre vendite digitali complessive”.

L’intenzione di Decathlon è quella di continuare a crescere, grazie alla possibilità di fare vendite che prima non era possibile fare, e – aggiunge Drogat – “insisto sul fatto che più importante del fatturato è il cambiamento dell’esperienza del cliente. Oggi rispondiamo sempre sì, che sia sì, lo abbiamo in negozio adesso o sì, lo abbiamo con consegna a domicilio. Ma è sì o sì. La Sales App è stata fondamentale in questo senso”.

Come Electrolux ha scalato la propria attività con VTEX

Electrolux è un’azienda globale con oltre 100 anni di storia e leader nel settore degli elettrodomestici. Con un solido portafoglio, vende oltre 40 milioni di prodotti all’anno in tutto il mondo. Per far fronte alla necessità di supportare complesse operazioni di vendita digitale, il marchio ha scelto la piattaforma VTEX per otto Paesi dell’America Latina, con l’obiettivo di scalare il business in modo sostenibile. Attualmente integra 18 siti e 34 marketplace in vari segmenti: D2C, il principale; marketplace; negozi fisici che sono anche collegati a negozi online; B2B; e B2E, sito web per i dipendenti.

Ecco la testimonianza di Gabriel Gomes, Direttore del D2C di Electrolux, che racconta come VTEX abbia portato scalabilità alle operazioni del marchio e permesso al team di concentrarsi sul miglioramento dell’esperienza del cliente e di raggiungere in un anno e mezzo ciò che aveva pianificato di ottenere in cinque anni con il proprio ecommerce.

“Ho trascorso il 50% della mia carriera professionale nella vendita al dettaglio e l’altro 50% nella produzione, guidando la trasformazione digitale di Electrolux, prima in Brasile e ora in America Latina. Attualmente siamo presenti su tutti i canali di vendita online, ma il canale B2B è stato il primo passo della nostra trasformazione digitale.

In precedenza, l’assistenza tecnica doveva affrontare un lungo processo per acquistare accessori, materiali di consumo e parti di ricambio. Ora il processo è diventato molto più fluido e il sistema logistico è molto più integrato nel processo di gestione ordini”.

VTEX ha fornito ad Electrolux una serie di soluzioni che hanno permesso di realizzare rapidamente i progetti e di scalarli. Essendo una soluzione plug-and-play, estremamente scalabile, essa ha permesso al cliente di concentrarsi sul “core” business, di conoscere i prodotti e offrire la migliore esperienza sul sito web al consumatore finale.

Conclude Gomes: “La strategia omnichannel è stata semplicissima da implementare perché VTEX aveva già pensato alla soluzione, il che ci ha aiutato a ridurre il time-to-market. Oggi abbiamo un’unica visione di tutte le operazioni, il che rende la gestione molto più semplice alla fine della giornata”.