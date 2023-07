VTEX Day: i migliori successi e le tendenze retail del momento

Il VTEX DAY, uno dei più grandi eventi sul commercio digitale al mondo, quest’anno è tornato a pieno regime, riunendo più di 20.000 persone al giorno, tra il 5 e il 6 giugno a San Paolo (Brasile). I partecipanti hanno avuto la possibilità di assistere a più di 100 conferenze e dibattiti su casi di successo e tendenze tecnologiche nel settore retail, con dimostrazioni di esempi di trasformazione digitale.

Il pubblico ha potuto anche entrare in contatto con i prodotti e i servizi di circa 250 espositori, 195 dei quali erano sponsor (il 25% in più rispetto all’edizione 2022). L’ampiezza dell’evento ha definitivamente inserito il VTEX DAY nel calendario globale dei convegni sul commercio digitale più importanti al mondo.

“I numeri di quest’anno dimostrano la crescita dell’evento e come si stia avviando a diventare l’incontro sul commercio digitale più rilevante al mondo“, ha dichiarato Mariano Gomide de Faria, fondatore e co-CEO di VTEX. “Persone provenienti da dieci Paesi sono venute in Brasile per il VTEX DAY, il che dimostra la rilevanza dell’evento per il settore retail, per il nostro ecosistema e per il turismo d’affari“.

Il primo giorno, Mariano Gomide de Faria ha accolto la top model, imprenditrice e attivista Gisele Bündchen sul palco principale dell’evento. La top model ha condiviso con il pubblico alcuni passaggi della sua storia e delle sfide che ha superato da quando ha lasciato una piccola città dell’interno del Brasile per diventare un’icona delle passerelle di tutto il mondo. Gisele si è commossa parlando del sostegno e dell’importanza della sua famiglia nel suo percorso professionale. “Gisele, così come Ayrton Senna, Pelé e VTEX dimostrano che i latini possono essere grandi riferimenti internazionali. Dopotutto, le persone ordinarie con concentrazione e determinazione possono realizzare cose straordinarie e quindi ispirare molti altri“, ha dichiarato il fondatore e co-CEO di VTEX.

Storie di successo del VTEX DAY

Il modo in cui i grandi brand globali hanno trasformato la loro architettura di commercio digitale, l’implementazione di una cultura d’innovazione e l’adozione di pratiche di sostenibilità nel retail sono stati solo alcuni degli argomenti discussi durante la seconda giornata del VTEX DAY. I dirigenti dei principali brand hanno raccontato come le loro aziende abbiano utilizzato la piattaforma composita e end-to-end di VTEX per trasformare la propria attività e aumentarne la redditività.

L’innovazione basata sui microservizi e sulla componibilità pragmatica è già una realtà per colossi come Carrefour e Motorola. Durante il secondo giorno del VTEX DAY, Lou Canjar, Global IT Director di Motorola, e Olivier Gibert, Global Chief Technology Officer di Carrefour, hanno condiviso le traiettorie delle loro aziende nell’adozione di questo approccio.

Secondo Canjar, la sfida di Motorola consisteva nell’avere siti web in grado di trasmettere ai consumatori la storia del brand e la qualità dei prodotti. L’architettura a microservizi ha permesso all’azienda di sviluppare siti web in ben 20 Paesi: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione del customer journey e abbiamo ottenuto risultati record negli Stati Uniti. La nostra partnership con VTEX è fondamentale. Il nostro successo è il loro successo. Oltre alla tecnologia che si può acquistare ovunque, il fattore di differenziazione di VTEX è l’offerta di una partnership unica nel suo genere”, ha dichiarato.

Anche Carrefour ha accelerato il suo percorso di trasformazione del commercio digitale con la piattaforma VTEX. Gibert ha spiegato come il gigante dei supermercati sia riuscito in questo modo a raggiungere l’agilità del mercato e l’allineamento strategico tra business e IT. “La nostra sfida è stata quella di trasformare Carrefour in un’azienda digitale che utilizzi la tecnologia e i dati per migliorare le proprie prestazioni e prepararsi al futuro“, ha dichiarato. Secondo Gibert, la catena non ha adottato un’architettura composable per motivi tecnologici, ma per poter fornire un servizio migliore ai clienti. “Avevamo bisogno di una piattaforma affidabile e stabile che ci permettesse di accelerare il time to market e di garantire una customer experience migliore“, ha affermato.

Responsabilità ambientale e sociale

Quest’anno il VTEX DAY ha ottenuto il marchio di sostenibilità Eccaplan, il che significa che tutte le emissioni di anidride carbonica prodotte dall’evento sono state valutate e compensate con investimenti in iniziative che controbilanciano gli effetti del cambiamento climatico. Durante il VTEX DAY, è stata offerta una programmazione speciale ai giovani di quattro ONG e progetti sociali partner incentrati sulla tecnologia e la trasformazione sociale a studenti selezionati dal programma Digit.all, che fornisce borse di studio gratuite per accelerare le carriere dei gruppi sottorappresentati (donne, persone di colore, persone con disabilità e comunità LGBTQIAP+) nel mercato del commercio digitale. I partecipanti hanno potuto usufruire di visite guidate, intrattenere conversazioni con professionisti dell’IT e incontrare – tramite VTEX – sponsor e sostenitori di grandi aziende.

Inoltre, hanno partecipato all’evento anche due gruppi di adolescenti in condizioni di vulnerabilità sociale e in cerca di formazione professionale nel campo dell’informatica e dell’organizzazione di eventi. Uno dei gruppi, proveniente dall’Istituto Jatobás – una ONG per la formazione e la sensibilizzazione personale e tecnica – ha partecipato a una lezione tenuta dal team organizzativo di VTEX DAY. Il secondo gruppo è stato coordinato da VTEX in collaborazione con la Fundação Casa, che ospita adolescenti e giovani adulti sottoposti a misure correttive. I ragazzi assistiti dalla fondazione hanno preso parte a un programma di educazione informatica e hanno potuto partecipare ad alcune attività speciali, dichiarando di essere rimasti sorpresi dalle dimensioni e dalla diversità dell’evento.

Espansione dell’evento

Il VTEX DAY 2023 ha ospitato anche una sfilata di moda con i brand Aramis, Bagaggio, Constance e Fila, che hanno presentato le loro nuove collezioni e offerto promozioni speciali per l’acquisto immediato attraverso l’App Live Shopping di VTEX, in modo che i partecipanti all’evento potessero acquistare i prodotti in tempo reale.

Durante l’evento è stata allestita anche una “Business Area” sponsorizzata da LinkedIn, dove i rappresentanti delle aziende hanno avuto l’opportunità di incontrarsi per riunioni private e per la registrazione di podcast. Inoltre, si è svolto anche il tradizionale Hackathon – sponsorizzato da AWS – in cui la sfida di quest’anno era incentrata sullo sviluppo di soluzioni di pagamento frazionato sulla piattaforma VTEX: dalla registrazione di un affiliato fino alla fine del flusso. Tra le dieci squadre partecipanti, quella di Avanti si è classificata al primo posto, quella di Codeby, una società di Keyrus, al secondo e quella di B8one al terzo.

Infine, l’Area Retail ha raccolto i concept shop dei brand Amigos do Bem (NGO), Bagaggio, Iron, Motorola, Pague Menos, Philip London, Polishop e Universal. Gli spazi sono stati realizzati appositamente per mostrare le novità in termini di operazioni di vendita durante l’evento, e per esplorare l’omnicanalità e il commercio unificato, con sconti esclusivi per i partecipanti all’evento.

La prossima edizione del VTEX DAY è prevista per aprile 2024: maggiori informazioni saranno disponibili a breve sul sito dedicato.