Volontariato d’impresa, WeAreProject presenta la nuova iniziativa

L’Innovation Company WeAreProject, che è impegnata nella promozione della sostenibilità e dell’innovazione, annuncia un nuovo progetto di volontariato d’impresa.

Il nuovo progetto – sottolinea WeAreProject – ha l’obiettivo di contribuire alla sostenibilità sociale delle comunità locali presenti in alcuni dei territori in cui l’azienda opera.

Il progetto di volontariato d’impresa di WeAreProject prevede la partecipazione di dipendenti volontari ed è in collaborazione con:

Cooperativa sociale AFA , che nel 2013 ha creato il Consorzio FA – Famiglia e Accoglienza per offrire servizi di supporto a bambini e madri con figli in situazioni di fragilità, sostegno a ragazzi disabili e il reinserimento lavorativo per persone in difficoltà. Questo avviene nel rispetto della persona e delle diversità individuali e nell’importanza dell’integrazione sociale, veicolata anche grazie ai servizi socioassistenziali e educativi che la cooperativa offre. Sede Brignano Gera d’Adda e presso il Villaggio Solidale di Lurano.

Fondazione Anffas "Coccinella Gialla"- Onlus, fondazione con finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale, e alle loro famiglie affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.​​​ Sede Cento (provincia Ferrara).

Tra le attività previste: laboratori di teatroterapia, arte e falegnameria mirati alla creazione di oggetti da vendere presso i mercatini locali, ma anche attività di supporto dei progetti SFA (Servizio di Formazione all’Autonomia per ragazzi con disabilità) attraverso iniziative ludiche, attività di packaging e manuali.

Il progetto di volontariato d’impresa di WeAreProject rappresenta un importante passo avanti nella strategia di sostenibilità sociale dell’azienda e dimostra l’impegno nel promuovere il benessere delle comunità locali e nel migliorare l’impatto delle proprie attività sulla società e sull’ambiente, per contribuire a un futuro più sostenibile e giusto per tutti.

“Il progetto di volontariato d’impresa è coerente con i principi ESG, in particolare con quello che sottolinea l’importanza delle attività sociali delle imprese per migliorare la qualità della vita delle persone”, ha affermato Valeria Mauri, Marketing & CSR Director di We Are Project. ”Il nostro progetto di volontariato d’impresa è un esempio tangibile dell’impegno dell’azienda per la sostenibilità sociale e dimostra il ruolo che possiamo svolgere per promuovere un cambiamento positivo nella società”.

“Il Volontariato d’Impresa di Project permette a Consorzio Fa di creare nuove opportunità di incontro e di relazione per le persone che abitano e frequentano i servizi, di far conoscere attraverso l’esperienza diretta dei volontari i progetti di accoglienza e realizzare così la mission del Villaggio Solidale: un villaggio con la porta aperta!”, Francesco Fossati, Presidente del Consorzio Famiglie e Accoglienza.

“Insieme si può! Questo è lo spirito che ha accompagnato il progetto di Volontariato d’Impresa fatto con WeAreProject un percorso di inclusione, principio cardine della Mission Anffas”, Giordana Govoni, Presidente Fondazione Anffas “Coccinella Gialla” – Onlus.