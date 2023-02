Vodafone, si amplia la collaborazione europea con Google. Messaggistica, Pixel e Vodafone TV

Vodafone ha annunciato oggi l’intenzione di ampliare la collaborazione europea con Google per i servizi di messaggistica mobile, i dispositivi Pixel e la piattaforma TV di Vodafone.

L’accordo ampliato tra le due società consentirà ai clienti Vodafone di godere di nuove e ricche esperienze di messaggistica grazie all’adozione di Google Jibe Cloud per l’utilizzo dei Rich Communications Services di Vodafone. All’interno degli store Vodafone verranno introdotti e venduti i dispositivi Google Pixel 7, Pixel Watch e Pixel Buds. Android TV sarà inoltre adottato come piattaforma preferita per l’offerta televisiva di Vodafone in nove Paesi. L’accordo ampliato consentirà inoltre a Google di sfruttare ulteriormente la potenza delle reti 5G e in fibra ottica ultraveloce di Vodafone.

“Google e Vodafone si uniscono per offrire agli utenti una messaggistica moderna con RCS, un’esperienza televisiva interattiva e coinvolgente e nuovi ed entusiasmanti smartphone Android”, ha dichiarato Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President of Platforms and Ecosystems di Google.

“Apprezziamo la partnership con Vodafone e siamo entusiasti di deliziare i nostri milioni di clienti comuni in tutta Europa”.

Aldo Bisio, Chief Commercial Officer del Gruppo Vodafone, ha aggiunto: “Espandere ulteriormente il nostro eccellente rapporto con Google ci consentirà di sfruttare la sua innovazione tecnologica per offrire ai nostri clienti consumer e business nuove esperienze coinvolgenti basate sui migliori servizi della categoria, tutti sostenuti dalle nostre reti a banda larga 5G e Gigafast”.

L’ampliamento del rapporto di Vodafone con Google riguarderà tre aree strategiche:

Messaggistica – Messages by Google, alimentata da Jibe Cloud di Google, diventerà l’app di messaggistica predefinita su tutti i dispositivi Android venduti attraverso i canali di vendita dei carrier di Vodafone. Gli utenti Vodafone potranno beneficiare di un’esperienza di messaggistica moderna e interattiva grazie al supporto dello standard Rich Communication Services (RCS), che funziona su tutti gli smartphone Android, indipendentemente dal modello o dalla rete mobile. Ciò include il supporto di foto e video di alta qualità, ricevute di lettura, messaggistica di gruppo migliorata e crittografia per le chat one-to-one, il tutto con il massimo livello di privacy e sicurezza dei dati. Anche i clienti Vodafone Business beneficeranno dell’ampliamento del rapporto con Google, in quanto la messaggistica diventa un canale sempre più critico per le aziende di tutte le dimensioni per connettersi con i consumatori. L’adozione da parte di Vodafone della piattaforma di messaggistica aziendale RCS di Google, che oggi serve oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo, semplificherà notevolmente l’onboarding e le operazioni aziendali, aiutando le imprese a entrare in contatto con i consumatori attraverso esperienze conversazionali innovative per i servizi e le vendite.

Dispositivi Pixel – Vodafone prevede di estendere la disponibilità degli smartphone e dei dispositivi indossabili Pixel ad altri mercati nel 2023. I clienti di telefonia mobile di Vodafone in questi Paesi potranno utilizzare il nuovo telefono Pixel 7, oltre a Pixel Watch e Pixel Buds, con la copertura 5G di Vodafone. Vodafone e Google miglioreranno inoltre in modo significativo l’esperienza di altri dispositivi connessi, tra cui il Pixel Watch, attraverso la rete mobile di Vodafone e il servizio OneNumber.

Vodafone TV – Vodafone utilizzerà Android TV come piattaforma di set top box preferita a livello di Gruppo per i servizi Vodafone TV, consentendo ai clienti di continuare ad accedere alla più ampia gamma di intrattenimento attraverso VTV e, ora, di godere di migliaia di app e giochi disponibili su Google Play attraverso l’intuitiva interfaccia VTV.