Vodafone rilascia la WiFi 6 Station e porta la rete anche fuori casa

Vodafone lancia la nuova propria WiFi 6 Station, un modem di ultima generazione, rivisto nel design e tecnologicamente completato con le più recenti innovazioni, come appunto il supporto del nuovo standard WiFi 6, e certificato per dare prestazioni superiori e una gestione ottimizzata dei dispositivi connessi.

La WiFi 6 Station sarà disponibile da lunedì 21 settembre per i clienti dei servizi FTTH (Fiber To The Home) di Vodafone.

Il dispositivo erogherà la potenza e la qualità della GigaNetwork Fibra, resa però più efficiente dal WiFi Optimizer, un sistema intelligente che studia e migliora le performance Wi-Fi per ottimizzarne prestazioni, continuità di erogazione e consumi.

Con la nuova WiFi 6 Station, fa sapere Vodafone in una nota, gli utenti beneficeranno di una connessione fino a quattro volte più veloce rispetto a un modem standard, di una migliore copertura in tutta la casa, grazie a otto antenne integrate, di una batteria di maggiore durata e di maggior stabilità ed efficienza del segnale.

La WiFi 6 Station è in grado di gestire fino a 120 device contemporaneamente.

Contestualmente al lancio della nuova Station, Vodafone vara un nuovo portafoglio di offerte personalizzabili per la rete fissa, consentendo ai nuovi clienti di utilizzare il WiFi di casa anche in mobilità, mediante un dispositivo WiFi portatile con 150 Giga al mese inclusi.