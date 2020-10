Vodafone lancia le offerte per il nuovo Apple Watch 6

A distanza di poche settimane dalla presentazione ufficiale, Vodafone avvia il via alla distribuzione dei nuovi Apple Watch Series 6 e SE, che sono in vendita sui canali Vodafone anche con formule di rateizzazione in 30 mesi.

Al momento in cui scriviamo, Vodafone resta l’unico operatore in Italia ad attivare la SIM virtuale per la versione Cellular, grazie al servizio Vodafone OneNumber

Ricordiamo che Vodafone OneNumber dà la possibilità di chiamare e navigare con il proprio numero e la propria offerta senza bisogno di avere con sé anche il proprio iPhone. Con la SIM virtuale, Apple Watch e iPhone condividono lo stesso numero e la stessa offerta:indipendentemente dalla posizione dello smartphone, lo smartwatch è sempre connesso per chiamare, ricevere notifiche e rimanere sempre connesso durante gli allenamenti, lo sport e la vita di tutti i giorni

In occasione del lancio, il servizio One Number costera’ 3€ (anziché 5 euro) e i primi 3 mesi li regala Vodafone

Con l’acquisto di Apple Watch e’ possibile attivare anche l’assicurazione Kasko; Vodafone comunica che sarà possibile acquistare l’Apple Watch Series 6 GPS + Cellular nelle due dimensioni (40mm e 44 mm), colore argento o grigio siderale, con cinturino sport bianco o nero. Disponibile inoltre all’acquisto anche il “fratello minore” Apple Watch SE GPS + Cellular nelle due dimensioni (40mm e 44 mm), colore argento o grigio siderale, con cinturino sport bianco o nero.

In attesa dell’ormai prossimo lancio degli attesissimi iPhone 12, prevista per il 13 ottobre, gli Apple Watch serie 6 sono sicuramente un ottimo punto di partenza e ai vertici della offerta nel segmento smartwatch. L’offerta Vodafone è disponibile qui.